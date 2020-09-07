越南新住民遠端詐騙同鄉還炫富開保時捷 台灣、越南警跨國合作揪害蟲

（台灣英文新聞/ 綜合報導）台灣刑事警察局與越南警方合作，破獲一起跨國假檢警詐騙案。陳姓主嫌在台灣經營越南餐廳為掩護，利用在越南的機房及逃逸移工詐騙越南同鄉。被害人遭詐騙後報警，越南警方抽絲剝繭後查出陳嫌人在台灣後，通報我國刑事局。

刑事局調查後，火速逮捕陳姓男子到案，並查扣現金新臺幣51萬300元、點鈔機、IPhone手機等證物。

刑事警察局表示，阮姓越籍被害人於今年3月13日遭詐欺集團以假檢警方式詐騙，將折合新台幣約3百萬元的越南盾分別匯入11個人頭帳戶中。

經越南警方循線緝獲越南境內6名越籍申辦人頭帳戶的犯嫌胡男、鄧男、鄧男、黎男、黎男、阮男後，發現犯嫌在越南係以假身分證貼上本身照片，向越南銀行申辦人頭帳戶並登記網路銀行後，以1組人頭帳戶為越南盾400萬元(折合新臺幣約5000元)代價出售予幕後主嫌綽號「Xoai哥」(芒果哥)。

因查「Xoai哥」目前下落位於臺灣，越南警方遂與台灣國際刑警科進行跨國合作。

警方調查後發現，該詐欺集團主嫌「Xoai哥」真實身分是已歸化我國籍的越南裔陳姓男子，並確認該詐欺集團位於高雄市大寮區，前往該據點逮捕陳姓男子到案，並查扣現金新臺幣51萬300元、點鈔機、IPhone手機等證物，同時在該處另案查獲包括阮姓、周姓等4名越籍逃逸外勞，全案於訊後依法移送臺灣高雄地方檢察署續辦。

警方表示，執勤過程中發現陳嫌以經營越南餐廳為掩護，於該餐廳之一樓後方及二樓處，擅自隔間並非法經營KTV，並容留逃逸移工於該場所工作，另警方亦於現場查扣毒品咖啡包、K盤及毒品吸食器等物品，全案在訊後，將移送高雄地檢署繼續偵辦。