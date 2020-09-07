為期7天！2020澎湖國際風箏節今日登場　來自台灣、法國、德國等國特色風箏同場競技

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2020澎湖國際風箏節今（7）日起在澎湖縣龍門後灣沙灘升空，各式各樣的大小風箏迎風搖曳在天空爭艷，讓澎湖的海與天更加美麗。

澎湖縣政府旅遊處指出，首屆「2020澎湖國際風箏節」於今（7）日起至13日在澎湖縣龍門後灣沙灘登場，該處地勢平坦廣闊，視野寬暢無阻，秋季的風速穏定，景觀色彩亮麗，是國際少有的風箏放飛場域，不但具有強烈視覺吸引力，也存在國際競爭力。

旅遊處表示，為期7天的國際風箏節，除在龍門後灣沙灘天天有放風箏外，還有與龍門村合作以海漂裝置妝點舞台、風箏DIY、特技風箏航空秀、風動裝置藝術展示、立體風箏放飛表演及小朋友最愛的風箏施放糖果降落傘等。

另外，加場活動訂於7日至11日為期5日，活動內容包含：風箏互動體驗、中大型風箏放飛及DIY教學。

今年原本有法國、紐西蘭、德國、英國、芬蘭、新加坡、印尼等多個國家特色風箏來到澎湖海島施放，但受到疫情影響，國際風箏選手無法趕來，只好改以承租風箏方式在澎湖展演，讓國人感受外國不一樣的風箏。

還有來自全台各地風箏好手組13隊、共100餘人同場競技，展現高超的「FUN風」技術，讓民眾拍手叫好，也打響「風」的觀光。

澎湖縣政府指出，澎湖的「風」，過去被視為發展秋冬觀光的阻力，但卻是世界風帆三大賽場之一。賴峰偉縣長秉持著對澎湖觀光發展的信心，認為「風」應當可以作為澎湖觀光推動的助力之一，因此借助「風」元素打造第一屆澎湖國際風箏節，期待未來成為澎湖年度常態性的活動。更多活動訊息請參考澎湖Travel粉絲專頁或澎湖Travel網站 。