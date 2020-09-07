朱宗慶打擊樂團年度跨世代演奏《一起一起》　大製作《泥巴》追尋家的意義台灣巡迴

朱宗慶打擊樂團推出兩檔節目(圖/朱宗慶打擊樂團) 朱宗慶打擊樂團推出兩檔節目(圖/朱宗慶打擊樂團)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)朱宗慶打擊樂團2020年度音樂會《一起,一起》與2021擊樂劇場《泥巴》兩檔節目，自即日起開始販售。

朱宗慶打擊樂團受到新冠肺炎疫情影響接連取消了第一季和第二季年度公演，然而待藝情趨緩樂團將沿襲30年傳統再度站上國家音樂廳舞台，即將於10月24日舉辦的年度音樂會《一起,一起》，是朱團2020全年度在國家音樂廳進行的唯一一場售票演出。

朱宗慶打擊樂團2020年度音樂會《一起,一起》特別策劃，由戴含芝、蔡孟孜、彭瀞瑩、陳妍臻、廖為治、高瀚諺、李翠芸等七位1986年（該年樂團成立）後出生的團員，領銜全團進行本次演出，以不同編制的合奏曲目，展現打擊樂團跨越、整合三十年間世代演奏家，成熟中仍見新潮的里程碑意念。

9月4日，是35週年倒數120天的日子，樂團同步啟售2020年度音樂會《一起,一起》與2021擊樂劇場《泥巴》兩檔節目，並推出「和泥一起」與「泥聚你我」等套票組合，邀請觀眾透過截然不同的演出型態，看見打擊樂多元而又精緻的樣貌。

擊樂劇場《泥巴》為朱宗慶打擊樂團繼擊樂劇場《木蘭》後，再度聯手導演李小平、作曲家洪千惠所推出的大型跨界製作。《泥巴》於2019年年底首演後佳評如潮，從台中、台北、高雄演到故事的原鄉苗栗，一路上更是迴響熱烈、感動不斷。藝術總監朱宗慶於首度巡演結束時隨即宣布：擊樂劇場《泥巴》將會在2021年樂團35週年之際，再次登上舞台，與大家見面！

朱宗慶表示，擊樂劇場《泥巴》除了在展演上有打擊樂與陶瓷工藝所激盪出的跨界創新外，更為難能可貴之處，在於《泥巴》這個作品所傳遞的關於人的奮鬥、根植土地的情懷，以及「家」的意義等訴求，皆呼應著打擊樂團乃至台灣社會的發展歷程。這個內在意義的連結，使樂團最終選擇以擊樂劇場《泥巴》作為代表朱宗慶打擊樂團35週年的深慶鉅獻。

《泥巴》以苗栗蘆竹湳在地風土和家族故事為本，結合打擊樂與陶瓷工藝激盪跨界共鳴，再加上數位藝術與劇場元素的運用，將屬於台灣在地激勵人心的動人溫度，化作打擊樂樂音，並透過抽象對比和隱喻共構，呈現人們對於「家」的真摯情懷，為觀眾帶來豐富、獨特的深刻感受。

擊樂劇場《泥巴》將自2021年1月1日起分別於1/1-1/3國家戲劇院演出5場、1/9-1/10台中國家歌劇院大劇院演出2場、1/16-1/17衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出2場，邀請觀眾走進劇場，一同在劇變時代中，見證朱宗慶打擊樂團35年來「樂於分享」不變信念以及「好還要再更好」的不懈奮鬥，並共同為我們的家園注入溫暖與希望。