台灣帆船生活節25日登場 相關體驗行程線上預訂

（台灣英文新聞 / 生活組 台北綜合報導）為期10天的「2020大鵬灣帆船生活節」即將在25日於大鵬灣濱灣碼頭登場，大鵬灣國家風景區管理處今(7)日表示，這次活動場域選在新完成的濱灣碼頭區及鵬琉線候船空間「濱灣之心」新亮點，擴大結合台灣海洋帆船合作暨推廣教育，整體以策展概念注入創意展演藝術、海灣市集與小旅行，充分與在地產業鏈結。

交通部次長王國材表示，大鵬灣港將成為南台灣海洋休閒遊艇及帆船的重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。鵬管處今年以屏東觀光圈發展理念，將運動結合食、宿、遊、購各觀光產業，整合推出2020大鵬灣帆船生活節活動，塑造運動觀光的觀光品牌，值得推薦給大家。

交通部次長王國材。(照片由交通部觀光局提供)

大鵬灣國家風景區管理處表示，今年的帆船生活節除了延續往年推廣遊艇及重型帆船活動，帆船賽事更受中華奧林匹克委員會青睞納入奧林匹克日系列活動之一。

鵬管處提醒，許多體驗行程已開放線上預訂，包含主題遊艇結合泰武原鄉手沖咖啡體驗、品嚐屏東冠軍巧克力等，並與東港返鄉青年團體合作，推出五條結合深具在地文化與觀光體驗特色的遊程，由達人帶您製作午仔魚一夜干、魚丸DIY、頂樓夕陽辦桌等。

9月26日活動開幕現場將邀請具國際知名度的屏東泰武國小古謠傳唱隊演出，活動期間更邀請到金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白，為大鵬灣夜晚注入新音樂藝術。海灣市集也串連屏東特色農漁特產，搭配灣畔光環境展售到夜間九點，要讓遊客感受大鵬灣的海灣新生活。

活動詳情可上2020大鵬灣帆船生活節網頁查詢，或上勇闖大鵬灣幸福小琉球粉絲專頁了解更多活動最新消息。

2020大鵬灣帆船生活節合照。(照片由交通部觀光局提供)