移工溝通無障礙 台北市開設免費失智症照顧訓練課程

為增進外籍移工對失智症的專業照顧技巧與提升照顧品質，臺北市勞動力重建運用處開設免費失智症照顧訓練課程，課程內容從認識失智症、居家生活照護、餐食準備訣竅，三面向提升失智症照顧品質，現在已經開放報名。

臺北市勞動局長陳信瑜表示，由於許多移工與聘僱家庭在語言及文化上有差異，透過訓練課程能教導移工正確且清楚地反應與被看護人間的溝通及照顧情形，並帶領勞雇雙方在課程中共同擬定照顧計畫，提升照顧品質。此外，為便利聘僱家庭與外籍移工共同參與，在課程進行期間提供專人照顧長者，讓聘僱家庭及外籍移工能更安心的投入課程。

外籍移工失智症照顧訓練課程邀請耕莘護專、日照機構督導、專業營養師、失智症活動帶領等具臨床實務經驗的專業講師及社工，從失智症的「行為」、「居家生活照顧」及「生活飲食與餐食準備訣竅」三面向切入，幫助移工認識失智症的類型與症狀，確立正確失智症照顧知能，調整照顧技巧。其中「居家生活照顧」和「餐食準備訣竅」的課程中，將透過實際演練學習如何以簡單的小活動帶領或改變餐食烹調方式，也讓移工間有交流機會。

臺北市勞動力重建運用處表示，因應被照顧者的身心理健康狀況及需求不斷改變，外籍移工除加強專業照顧技巧外，也必須不斷調整照顧方式，本訓練課程歡迎聘僱移工家庭與移工一同參與，民眾可逕至線上報名，或撥打報名電話02-27120027。