終止誤解 農委會公告台灣牛豬皆禁用萊克多巴胺

明年元月起將開放美國豬肉進口，有業者在賣場架上的 生鮮豬肉產品以國旗標示原產地，以利民眾辨識國產豬 肉。 中央社記者王淑芬攝 109年9月... 明年元月起將開放美國豬肉進口，有業者在賣場架上的 生鮮豬肉產品以國旗標示原產地，以利民眾辨識國產豬 肉。 中央社記者王淑芬攝 109年9月2日 (來源 中央社)

未免民眾誤解台灣豬會吃到萊克多巴胺。農委會二度修正「動物禁用乙型受體素」法規，今天公告乙型受體素（瘦肉精）國內禁用，國外的牛、豬可用其中一種萊克多巴胺，明年生效。

政府8月28日宣布放寬美豬美牛進口，農委會當天預告修正「動物禁用乙型受體素」法規，讓萊克多巴胺的藥物飼料添加物，除了第一次開放含萊克多巴胺美牛輸入時，已可用在牛上，新增也可用在豬上。

惟後續實務作業時，不論是藥廠、飼料業者若想申請萊克多巴胺的藥物飼料添加物輸入台灣時，農委會並不會發給藥證，因此實務上，台灣豬吃到萊克多巴胺的情事不會發生。此做法與日、韓因應美牛美豬輸入對策相同，且之前美牛首次開放輸台時，已執行過此措施，台灣牛也不會吃到萊克多巴胺。

然而輿論持續忽略後半段行政作業流程，因而誤解持續，以為明年起台灣豬也會吃到萊克多巴胺。

未免誤解持續，農委會二度修正內容，今天正式公告「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」並自110年1月1日生效。

農委會公告的內容，將「國內」禁用、「國外」可用等字眼述明，以免輿論持續誤解，以為台灣豬也會吃到萊克多巴胺。

農委會強調，會與衛福部每年都成立計畫執行畜禽產品藥物殘留監測，查獲違法使用乙型受體素者，將依據「動物用藥品管理法」第40-1條規定，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，且主管機關應公布違規業者的名稱、地址、負責人姓名及違規情節，若1年內再犯者，處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。