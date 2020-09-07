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台灣7歲男童報接生大恩　偕爸媽致贈零用錢紅包、注音文寫「謝謝消防叔叔」

◆曹姓民眾表示，妻子一直感念當年救護同仁不辭辛勞將她載到醫院，平安產下早產兒，如今兒子已準備上小學。◆消防分隊員表示，看到紅包上曹小弟弟以注音符號寫下的感謝都感到暖心，但公務人員不得收受餽贈。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/07 16:44
曹姓民眾（左圖右）6日帶著7歲兒子（左圖左）用注音文寫的紅包感謝消防員，分隊得知當天是曹小弟弟生日，特地帶他參觀消防隊車輛器材，體驗穿迷你...

曹姓民眾（左圖右）6日帶著7歲兒子（左圖左）用注音文寫的紅包感謝消防員，分隊得知當天是曹小弟弟生日，特地帶他參觀消防隊車輛器材，體驗穿迷你...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄市政府消防局右昌分隊，7年前協助一名孕婦急產救護，順利生下一名男童；7年後這名曹姓男童與爸媽，昨天(6日)到分隊致謝，在紅包上以注音文寫下「謝謝消防叔叔」。

右昌分隊民國102年9月6日接獲孕婦急產救護，當時孕婦羊水已破、出現陣痛，經現場處置及判斷，載孕婦到高雄前鎮區產檢醫院後順利生產；曹姓民眾有感於消防人員平日辛勞，特地在消防人員當年幫忙接生的小孩生日當天，買雞排、飲料與家人到右昌分隊慰問消防人員。

曹姓民眾表示，妻子一直感念救護同仁不辭辛勞將她載到醫院，平安產下早產兒，如今兒子已準備上小學。

他說，兒子自小與消防隊結下不解之緣，尤其喜愛消防車，家中買了許多消防車玩具。兒子近日看到消防人員在大太陽下訓練，提議要請「消防叔叔」吃冰淇淋，拿出平常存的零用錢裝入紅包袋，親手寫上慰問語。文字大意為:

謝謝叔叔們在102年9月6號

送媽媽到醫院, 讓我平安出生

天氣很熱,請叔叔們吃冰淇淋

(署名) Howard

分隊得知昨天是曹小弟弟7歲生日後，特地贈送消防宣導品，帶他參觀消防隊車輛器材，體驗穿迷你消防衣。

消防分隊員表示，看到紅包上曹小弟弟以注音符號寫下的感謝都感到暖心，但公務人員不得收受餽贈，執行救護任務是消防人員應盡職責，民眾慰問對消防人員是莫大鼓舞及肯定。
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