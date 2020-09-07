異國手工藝品秀女力 台灣高雄「假日河堤市集」風采多元

想看國寶級刺繡或體驗異國彩繪，來高雄假日河堤市集就能一次滿足！為了讓婦女兼顧照顧家庭及經濟收入，高雄市政府社會局培力輔導婦女學員，成為行動女力市集，並於6日及20日下午1點30分至5點，在高雄河堤社區的鼎泰廣場辦理假日河堤市集。現場有手作創意商品、美食攤位等等，邀請市民朋友一起來支持女力經濟！

由國寶級大師親傳歐技刺繡的肢障學員許水鸞，不但擁有街頭藝人證照，多元媒材經過她的巧手，都變身為實用精緻又富創意手工藝品。由於身體上的殘缺，她所花的心力與時間，比一般人多好幾倍。她說，透過手作可以的到幸福，更能創造生命的熱情和追求心靈的成長。

同樣擁有街頭藝人證照的印度Henna彩繪職人~ (盧英淑)，她的Henna彩繪也是帶有「祝福」意義的圖騰(梵文:尋找內心的光)。

在印度，Henna是貴族嫁娶前日最重要的儀式。盧英淑更把創意延伸牆面創作，也可客製專屬的Henna圖騰，以短暫刺青效果，為大家帶來更多好運的象徵。

高雄市政府社會局表示，在市集攤位中的婦女來自身心障礙、單親、中高齡、經濟弱勢或負擔家庭照顧無法全職就業等因素，在方案的陪伴下勇敢學習提升經濟力協助家庭，學員們擁有十八般武藝卻缺機會露出，希望透過一次又一次的行動市集，讓社會大眾看到她們的努力及用心。

市集日也將推出限額DIY親子手作體驗活動，額滿為止(活動訊息請搜尋臉書粉絲頁「好好逛幸福館」 )，讓民眾在享受逛攤樂趣之外，也讓親子透過DIY同樂，對手作體驗有更深層的感受與認識。高雄市政府社會局表示，誠摯邀請社區居民與高雄市民朋友觀迎光臨「女力河堤市集」一起享受周日休閒的午後時光，支持女力經濟！

高雄「假日河堤市集」

第二場活動日期/時間： 109年9月20日(日) / 13:30~17:30

活動地點：高雄市三民區鼎泰公園(大地游泳池、河堤圖書館對面)

（新聞轉載自新住民全球新聞網）