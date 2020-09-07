【武漢肺炎】印度確診數飆升至420萬人 超越巴西成全球第二高

印度武漢肺炎確診數飆升至420萬人，成全球第二高，該政府仍決定逐步開放首都新德里的火車系統。（圖/中央社） 印度武漢肺炎確診數飆升至420萬人，成全球第二高，該政府仍決定逐步開放首都新德里的火車系統。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）印度的武漢肺炎確診數首次超越巴西，以420萬人躍升成為全球第二多，僅次於美國。印度不但在週日(6)新增超過9萬人確診，創下全球單日最高新紀錄，更於週一(7)突破420萬宗確診病例，顯示境內疫情毫無趨緩的跡象。

儘管疫情越發嚴峻，印度政府考慮到部分地區的經濟受到嚴重打擊，仍決定逐步開放自三月起實施的社交限制措施，像是重新開啟從首都新德里向外連接的大眾運輸系統，使得病毒由大城市擴散至國内其他地區。對此，印度醫學專家認為這是造成第二波疫情延燒的主因之一。另外，印度政府每天為1百萬人篩檢武漢肺炎病毒，高篩檢量也導致了確診數飆升。

根據美聯社，關於亞洲的疫情發展，韓國已連續五天單日低於200人確診，目前狀況樂觀。雖然8月中首爾教會及光復節活動曾爆發群聚感染，但現因社交禁令的實施，以及教會、補習班、健身房等密閉空間的群聚禁令，使韓國疫情逐步受控。而澳洲曾經的疫情熱點維多利亞省，則在週一(7)以41人確診創下逾十周以來的最低，目前當地平均兩週的確診數為96人，省長安德魯斯(Daniel Andrews)表示，期望武漢肺炎能在2021年前完全終結。

不過印尼的疫情似乎沒有這麼樂觀，根據中央社，印尼於昨日(6)對外通報，逾3千人新增確診，染疫人數已接近20萬人，一共85人因此死亡，是目前東南亞染疫死亡最多人的國家。