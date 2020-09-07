【韭菜不值錢】誤開紫外線燈致眼部灼傷 中國杭州小學上百學生恐有失明之虞

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國杭州一間小學誤開消毒用的紫外線燈5個多小時，導致上百名學童眼睛遭灼傷。校方辯稱，整起事件都是因為校工不小心把這些班級內的紫外線消毒燈打開，才釀成大禍，但校方並沒有解釋將學童延遲送醫的理由。

綜合媒體報導，9月1日中國杭州市餘杭星橋第一小學星樂校區二年級3個班的學童遭班內的紫外線燈照射長達5個多小時，導致100多名學童出現眼睛發紅、流淚、雙眼瞼腫脹及角膜點狀上皮脫落等灼傷症狀。有父母帶孩子就醫後，發現孩子罹患「光照性眼炎症」。

校方辯稱，9月1日上午，校工在校園斷電故障排除過程中，不慎將這3個班級內的紫外線燈打開，爾後學童入學上課，就這樣一直在紫外線燈照射下上課。

直到當天下午2點左右，有部分學生出現眼睛不適、發紅等症狀，還有人的皮膚遭到灼傷。

曾有學生因身體不適而詢問老師關於教室內紫外線燈，教師僅表示「大概是裝了新的氛圍燈」

校方表示，已經讓3個班級的學童們進行眼部冷敷，滴眼藥水等緊急處置。

但有家長控訴，校方當時只是通知會晚半小時放學，並沒有提到紫外線燈導致孩子眼部受損的事情。趕到現場後才看到孩子正在冷敷眼部，並得知事情經過，之後校方僅要求家長帶學童就醫，沒有其他補償及說法。