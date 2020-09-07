【快訊】台灣宜蘭「瘋狗浪」捲9釣客落海、2死2命危4受傷　氣象站呼籲：連3天有長浪、民眾應遠離岸邊

更新時間: 2020-09-07 14:21

首次發稿: 2020-09-07 14:00

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔處今天(7日) 有9名釣客疑因瘋狗浪落海，相關單位統計，直到中午已2人死亡、2命危、4人受傷與1人上岸後自行離開。

宜蘭縣政府消防局截至中午統計，意外發生當時已4人無生命徵象，4人輕傷，分別送往國立陽明大學附設醫院、羅東聖母醫院與國軍松山醫院搶救。

中央社引述國立陽明大學附設醫院表示，林姓與游姓釣客送醫時已無生命徵象，經搶救後仍不治。

羅東聖母醫院表示，院方收治一名無生命徵象釣客，身分待查，經搶救後已有生命徵象，目前送往加護病房觀察。

交通部運輸研究所報告指出，無論是否有發布颱風警報，瘋狗浪與長浪密切關聯，且有跡可循。參照瘋狗浪發生對應時機與歷年颱風長浪演化歷程，當蘇澳港或花蓮港監測到的颱風長浪進入堆疊擁積階段，就形成瘋狗浪侵襲潛勢。

運研所分析，長浪開始堆疊擁積後約10小時，若尖峰週期持續維持12秒以上，且波高可增長至超越2.5公尺，將最容易引發瘋狗浪，同時具有最強烈侵襲潛勢。

運研所表示，瘋狗浪的準確發生時空目前仍難預測或預報，但為滿足防災、避災、減災與除災需要，仍可從預警著手，例如可研擬在颱風長浪明確具有引發異常大浪或瘋狗浪時，發布「瘋狗浪侵襲預警」。

首次發稿: 2020-09-07 14:00

【快訊】台灣宜蘭「瘋狗浪」捲釣客落海、4命危3輕傷 氣象站呼籲：連3天有長浪、民眾應遠離岸邊

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔處，今(7日) 上午有多名釣客疑遭大浪打落海中，搜救人員截至上午11時許已救起7人，其中4人命危、3人輕傷，現場持續搜救中。

宜蘭縣政府消防局上午10時36分接獲海洋委員會海巡署轉報，大溪漁港燈塔處有7到8名釣客被海浪打落海，有5到6人在海面上，抱著冰箱等物品在海面漂浮，且疑有人沉入海裡，現場已有海巡船艇協助救援。

消防局立即出動救生艇和水上摩托車前往救援。

「瘋狗浪」好發於每年6月至11月，最常出現在港口燈塔附近的防波堤、海堤邊消波塊、突出海岸的礁石、磯岩與靠近海邊的平台。圖為受颱風外圍環流影響，沿海海面出現3、4公尺高長浪。（中央社檔案照片）

中央氣象局宜蘭站表示，受颱風海神外圍環流影響，宜蘭外海今天已連續第3天發布長浪即時訊息，呼籲民眾注意、遠離岸際。長浪在海面上看似不會有重大威脅，但若與其他因素加乘，就會形成「瘋狗浪」。

中央氣象局１０９年０９月０７日１１時０６分發布：

長浪即時訊息：

今(7)日臺灣北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生， 目前新北(龍洞)、宜蘭(蘇澳)、花蓮及馬祖持續觀測到浪高2至3米左右的長浪，請注意。

中央社報導，台灣近岸海域造成傷亡的突發性異常大浪俗稱「瘋狗浪」，屬於長浪的一種，成因與局部海域水深、地形、海浪波流間交互作用與波動演化有關，且與颱風長浪有密切關聯。

台灣每年平均有25人因瘋狗浪而落海。

瘋狗浪好發於每年6月至11月，颱風季與東北季風盛行期間都容易出現。最常出沒在港口燈塔附近的防波堤、海堤邊消波塊、突出海岸的礁石、磯岩與靠近海邊的平台。

台灣沿海瘋狗浪發生次數以東北角海岸最多，基隆市外木山、新北市三貂角和台中市清水北防沙堤都是危險海域。