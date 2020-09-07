南韓可望11月投產俄羅斯武漢肺炎疫苗　供應亞洲市場

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）韓媒報導，全球首支武漢肺炎疫苗（武肺疫苗）已於8月在研發母國俄羅斯進行投產，因應龐大亞洲市場需求，俄羅斯已選定南韓，做為疫苗合作生產基地。

俄國主權基金之俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund，RDIF）執行長Kirill Dmitriev在對Korea Times專訪時指出，二家大型南韓藥廠可望協助投產這支名為「史普尼克V（Sputnik V）的疫苗，生產的疫苗除了供應南韓市場，還有亞洲，他相信南韓是絕佳的合作生產夥伴！

至於哪兩家藥廠，Dmitriev並未說明，只說若取得南韓衛生當局許可，兩家團隊最快可望於11月投產。

南韓被一些疫苗開發國視為武肺疫苗潛在生產基地，目前包括SK生物科學（SK Bioscience）已與英國藥廠AstraZeneca、美國疫苗廠Novavax簽署了疫苗生產合約。三星生物製藥（Samsung Biologics）則是與英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）合作生產武肺藥物。

俄羅斯武肺疫苗的安全性？

雖然俄羅斯的武肺疫苗領先對手投產，但是歐洲及北美對其安全性抱持很深疑慮。俄羅斯總統普丁其中一名女兒已接受疫苗注射，主權基金執行長Dmitriev在訪談中也信心滿滿地指自己和家人也都已接受注射，不過外人還不太買單，據報，一項民調指俄羅斯民眾有52%表示還沒打算去施打Sputnik V疫苗。

Dmitriev強調，該疫苗在國內及海外人體臨床實驗中顯示，注射後在21天內就會產生抗體，在注射第二劑後，免疫系統就會更進一步強化並提供長效持續的保護。

路透社日前報導，專家指目前領先的中國（中國康希諾生物公司的武肺疫苗）與俄羅斯武漢肺炎疫苗（Sputnik V）有個共同缺點：就是都使用常見的亞屬腺病毒（adenovirus type 5，Ad5）作為載體研發疫苗，這種病毒許多人過去都曾感染過也可能存在抗體，導致人體攻擊病毒載體而非武漢肺炎病毒本身，讓疫苗的效果大打折扣。

報導指，數十年來，Ad5為載體的疫苗常被拿來實驗對抗各式感染疾病，但考量其風險，因此未被廣泛應用。2004年默克藥廠（Merck & Co）一項實驗就有利用該載體研發HIV (人類免疫缺陷病毒）疫苗，卻發現它反而易讓未感染過但有某程度免疫力者，增加他們感染愛滋病毒的風險。