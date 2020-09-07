打不贏就綁架人家子民？ 傳解放軍私逮5名印度邊境民眾、致中印軍方高層會晤氣氛僵持

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中印爆發邊境衝突以來，火花不斷。繼8月底雙方在班公錯湖發生武裝衝突，印軍成功推進控制線4公里，而解放軍卻轉移矛盾控訴是「美方操控」後，外媒報導，解放軍為了報復，居然綁架了5名在邊境打獵的印度民眾，中印雙方為此再度槓上。

《印度快報》（The Indian Express）報導，印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）驚傳有5名男子在中印邊境附近上蘇班西里地區（Upper Siang District）的森林裡打獵時，遭中國解放軍綁架，當地警察已展開調查。

而該消息也被印方的高級官員於9月5日證實。

上蘇班西里地區位於中印邊境，具有爭議的「藏南地區」，2國互不承認對方對該地的主權。

報導指出，當天同行的另外2名男子逃脫並趁機向警方通報。警方公佈遭綁架的5名男子的姓名資料，當地政府要求中方釋放5人，並作出答覆。

中印8月29日在邊境班公錯湖地區發生嚴重武裝衝突，由藏人及當地原住民的印度軍直接攻佔1個中國大的軍事據點，朝中方控制區域推進4公里。中方對此雖然承認衝突爆發，對於其他內容緘默不言，並透過官媒轉移矛盾，宣稱「是美國在背後操控」。

中印雙方在衝突之後，雖皆對外表示同意協商來「解決問題」，但是9月4日印度國防部長辛格（Rajnath Singh）與中國國防部長魏鳳在莫斯科的非正式會談，氣氛依舊僵持不下。

辛格指責中方在邊境集結大量士兵，企圖改變現狀，而魏鳳則要求印軍「切實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線進行挑釁，不採取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和傳播負面信息。」

印度國防部長辛格個人推特發佈的與魏鳳的活動照片，雙方表情僵硬，笑容全無，顯示雙方對於本次協商並不滿意。