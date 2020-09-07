L’IDIOT RESTAURANT 驢子餐廳　四人分享餐 NT$2,980+10% 大口吃厚切肋眼牛排

位於華泰王子大飯店一樓的 L’IDIOT RESTAURANT 驢子餐廳，空間設計寬敞明亮，充滿童趣歡樂的氛圍，是許多人慶生或慶祝紀念日的最佳選擇。招牌套餐「驢子四人分享餐」只要NT$2,980+10%起，即可享用沙拉、前菜、湯品及超大份量的厚切肋眼牛排、甜點、飲品等多樣料理。

此外，為了讓賓客在此留下更特別的回憶，主廚創意推出「鹽焗魚」，讓賓客親自以小槌子輕輕敲開鹽殼，再享用美味的鮮魚料理，讓用餐時刻增添更多驚喜、歡笑與感動。自9月1日～10月31日，消費「四人分享餐」，並於Facebook或Instagram公開打卡餐廳地點及餐點照片，驢子餐廳即贈送價值NT$968的鹽焗魚招待券一張！

揪團驢子餐廳吃肉 四人分享餐 6.3 折

如果三五好友一起到驢子餐廳聚會，絕對不能錯過超值的「驢子四人分享餐」。凡參加驢子餐廳 Facebook 粉絲專頁活動，即可以優惠價NT$2,980+10%享用原價NT$4,760+10%的「驢子四人分享餐」！等同 6.3 折的優惠，即可享用沙拉、前菜、湯品及主餐、甜點、飲品等多樣料理。

其中主餐是最吸睛的超大份量「驢子特製香料厚切美國肋眼牛排 20 oz」以 400 度的 JOSPER 烤箱火烤，充分吸收驢子餐廳秘密武器—西班牙國寶級 JOSPER 烤箱內的木材香氣，又帶點炭火及波本威士忌餘韻，是牛排控的最佳選擇；另外，清鮮爽口的「炙炒野菇與鮮蝦佐溫泉蛋」、滿滿飽足感又健康的「墨魚醬海鮮燉薏仁飯」，以及上桌後如瀑布般傾瀉而下、IG超好拍的「黑糖雲朵蛋糕與茉莉茶凍」都是新菜色！還有「主廚特製例湯」、「凱薩沙拉」，美味飆出新高度，打卡愛心讚不完，絕對要收進台北聚餐口袋名單！

慶祝就來驢子餐廳！敲敲「鹽焗魚」讓用餐回憶更有趣

慶祝時刻除了蛋糕，還有沒有更有趣的選擇？驢子餐廳主廚創意推出「鹽焗魚」，以海鹽包覆內裡填入了紅蘿蔔、洋蔥、黃檸檬片的鮮魚，再以西班牙國寶烤箱 JOSPER 焗烤一小時，讓海鹽與溫度鎖住美味，上桌享用前，讓賓客親自以小槌子輕輕敲開鹽殼，象徵敲開歡樂、敲開幸福！隨著清鮮香氣撲鼻而來，肥美鮮甜的魚肉與各種天然食材交織出的滋味，絕對讓人食指大動！

自9月1日～10月31日，內用消費「驢子四人分享餐」，並於Facebook或Instagram公開打卡餐廳地點及餐點照片，驢子餐廳即贈送價值NT$968的鹽焗魚招待券一張！該招待券限下次內用消費使用，兌換期限至109年12月30日。在驢子餐廳，你將放下一切煩惱，像隻天真浪漫的驢子，單純享受味覺的幸福，以及歡聚時刻的美好。