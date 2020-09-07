巴基斯坦「最寂寞大象」將被移轉到柬埔寨動物保護區

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）大象卡萬（Kaavan）被稱為「世界上最寂寞的大象」，已經在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德馬拉哈扎動物園（Marghazar Zoo）生活超過35年，經全球動物權益團體為牠聲援後，國際非政府組織「四爪(Four Paws)」在評估其健康狀況後，未來會把牠轉移到柬埔寨的動物保護區。

綜合國際非政府組織「四爪(Four Paws)」的新聞稿，公象卡萬是在1985年由斯里蘭卡贈予馬拉哈扎動物園，自1990年開始，卡萬才和母象Saheli一起生活，2012年，母象過世後，卡萬才一個人生活。2016年，全球動物權益團體為其發起拯救大象運動。

今年5月，巴基斯坦高等法院因園方讓動物在不堪的環境裡生活，下令關閉馬拉哈扎動物園。伊斯蘭瑪巴德野生動物管理委員會(Islamabad Wildlife Management Board)於是邀請國際非政府組織「四爪(Four Paws)」協助轉移園區的動物。卡萬在9月4日接受醫療檢查，已獲得移動許可。

經由四爪的獸醫群評估，卡萬有營養不良與超重情形，其圈養處的地面不平整的關係，有腳趾甲裂開的狀況。加上喪失伴侶後，卡萬的生活相當無聊，往往會獨自搖晃身體好幾個小時，顯示已出現行為方面的問題。綜合其健檢報告，卡萬的血液報告良好，身體強壯，可允許牠進行轉移。

四爪還寫道，除了協助大象卡萬轉移至新地點外，尚有二隻熊待轉移，已在9月5日進行檢健，其中一隻17歲的Suzie在接受腫瘤手術後處，健康狀況危急。該組織已提出將這些熊移轉到位於約旦、目前和Princess Alia Foundation一起經營的庇護所。至於其他園區動物將被移轉到何處，尚未決定。

大象卡萬(Kavaan)。 (照片由美聯社提供)