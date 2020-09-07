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巴基斯坦「最寂寞大象」將被移轉到柬埔寨動物保護區

巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德馬拉哈扎動物園的其他動物將被移轉到何處，尚未決定。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/07 10:28
大象卡萬(Kavaan). (照片由美聯社提供)

大象卡萬(Kavaan). (照片由美聯社提供)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）大象卡萬（Kaavan）被稱為「世界上最寂寞的大象」，已經在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德馬拉哈扎動物園（Marghazar Zoo）生活超過35年，經全球動物權益團體為牠聲援後，國際非政府組織「四爪(Four Paws)」在評估其健康狀況後，未來會把牠轉移到柬埔寨的動物保護區。

綜合國際非政府組織「四爪(Four Paws)」的新聞稿，公象卡萬是在1985年由斯里蘭卡贈予馬拉哈扎動物園，自1990年開始，卡萬才和母象Saheli一起生活，2012年，母象過世後，卡萬才一個人生活。2016年，全球動物權益團體為其發起拯救大象運動。

今年5月，巴基斯坦高等法院因園方讓動物在不堪的環境裡生活，下令關閉馬拉哈扎動物園。伊斯蘭瑪巴德野生動物管理委員會(Islamabad Wildlife Management Board)於是邀請國際非政府組織「四爪(Four Paws)」協助轉移園區的動物。卡萬在9月4日接受醫療檢查，已獲得移動許可。

經由四爪的獸醫群評估，卡萬有營養不良與超重情形，其圈養處的地面不平整的關係，有腳趾甲裂開的狀況。加上喪失伴侶後，卡萬的生活相當無聊，往往會獨自搖晃身體好幾個小時，顯示已出現行為方面的問題。綜合其健檢報告，卡萬的血液報告良好，身體強壯，可允許牠進行轉移。

四爪還寫道，除了協助大象卡萬轉移至新地點外，尚有二隻熊待轉移，已在9月5日進行檢健，其中一隻17歲的Suzie在接受腫瘤手術後處，健康狀況危急。該組織已提出將這些熊移轉到位於約旦、目前和Princess Alia Foundation一起經營的庇護所。至於其他園區動物將被移轉到何處，尚未決定。

大象卡萬(Kavaan)。 (照片由美聯社提供)
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