〈財經主筆室〉台積電「雙高」成台灣「矽盾」

台積電今年來在台灣購地動作頻頻，尤其最近3個月連續四次大手筆買地，今年來已斥資逾百億元購入南科鄰近廠商的廠房，顯然台積電將繼竹科園區後，把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地，而南科半導體產業聚落的形成，除了能夠為大台南經濟帶來新動能外，台積電持續加碼在台灣設製生產基地，對台灣國防上可謂增添了堅實屏障，台積電絕對是台灣科技產業及國防的雙重護國神山。

台積電憑先進製程實力，國際地位這些年來水漲船高，全球半導體業界向來對台積電有關先進製程廠區安排、新廠落腳何處都相當關切，當然台積電也成為各國爭相爭取合作的標的。尤其，中美對立局面逐日惡化，台積電更是成為中美兩強既爭取、也是施壓主要標的。日前台積電舉行的技術論壇，會中高層證實規劃5奈米及3奈米都將在南科生產，而2奈米則將落腳在新竹寶山。

台積電總部及主要生產基地都在台灣，廠區分佈在新竹、台中及台南等3地，每年投資都逾100億美元，已確保產能持續保持高居全球第1，尤其在劉德音出任董事長後，不斷加大資本支出來推動新廠建設案，總投資規模已超過新台幣1兆元，以未來3年的擴廠計劃中，預計2021年完工的竹南先進封測廠，投資規模3,000億元；預計2022年完工的南科3奈米廠，投資規模6,000億元；預計2022年完工的新竹寶山廠，投資規模6,000億元。

行政院會上月才通過的110年度(2021年)中央政府總預算案，據主計處資料，國防部主管歲出編列3,668億元，比109年度增加156億元，約增4.4%，再創新高紀錄。意即，台積電每年投資金額幾乎相當台灣一整年的國防預算，而未來每座3奈米及2奈米廠，每個廠投資金額就約當近2個年度的台灣國防預算，台積電被視為台灣最堅實的國防屏障，一點都不跨張。

美國雖然半導體技術先進居世界領先地位，但僅12%是在地生產，其餘都仰賴在亞洲製造。台積電2019年營收1.07兆元，連續10年創新紀錄，2019年晶圓出貨量達1,010萬片約當12吋晶圓，提供多達272種不同製程技術，為499家客戶生產10,761種不同的產品，在晶圓代工的領域裡市占率達52%，除高於2018年的51%，市占率持續逐年提升中。

再者，國際間貿易緊張局勢讓世界經濟成長受波及，台積電2019年1.07兆元營收(約346億美元)，年增1.3%，表現明顯優於半導體產業年減12%水準，台積電憑著先進製程實力讓前景看佳，由於台積電總部位在台灣，台積電在半導體市場的重要性讓台灣受重視程度大增，台積電晶片技術成為台灣對中國的最佳防衛。就有外媒評論，台積電已是台灣的「矽盾」防護罩，而台積電這個矽盾讓台灣似乎已經成為美國的第51洲，因為美國無法承受台灣輸給中國的代價。

台積電是由台灣本土所創、扶植企業，這座護國神山如今卻有近8成股權淪為外資持有，政府持股策略失當曾遭國人強烈批判，但如今從國防角度來看，外資持股高反倒成台灣的保護傘，台積電日前市值一度突破12兆元(4,317億美元)，成為全球市值第10大公司，外資持股近8成，資產超過3,000億美元，這可不是個小數目，這些外資為保護自身財產，難容外力介入威脅。

台積電持續在台灣建廠，尤其2奈米廠宣布落角新竹，根留台灣作法對台灣國防屏障絕對有利，台灣晶片技術已成為對中國的最佳防衛，但台積電在成為台灣矽盾防護罩的同時，台灣政府本身也得謹慎規劃未來策略，如何避免半導體產業人才與技術的外流，讓這個科技保護傘得以持續。