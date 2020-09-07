香港9.6大遊行　港警射胡椒球彈驅散　拘捕近300人

香港網民發起「906」遊行，示威者於九龍佐敦一帶高舉標語。 香港網民發起「906」遊行，示威者於九龍佐敦一帶高舉標語。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港昨（6）日有民眾發起九龍區遊行，自下午至晚間，佐敦、油麻地及旺角一帶都有人聚集，警方亦於多處大規模截查，警民爆發零星衝突。截至晚間9時，香港警察至少拘捕了289人，包括社民連主席黃浩銘、前主席梁國雄等。。

9月6日原來是香港立法會選舉的日子，但因疫情關係港府在7月底宣布將選舉延期一年。有網民發起「906」遊行，訴求是反對港區維護國家安全法、要求恢復舉行立法會選舉，以及反對港府推行與中國恢復通關的健康碼。

綜合港媒引述警方說法，油麻地及旺角一帶下午持續有大量人集結及叫囂，有人走出馬路，用雜物堵塞行車線，多名示威者在不同地點向警員丟擲硬物，並高叫「港獨」口號，警方亦在相關地區採取執法行動，包含發射胡椒球彈、搜查、拘捕現場人士等。

有港人發起6日在九龍佐敦一帶集會遊行，並提出反對 港區維護國家安全法等訴求。圖為一個自稱由高中生組 成的政治團體在示威現場懸掛會旗，但很快被警方驅散。（中央社）

香港警方表示，截至晚間9時，港警共拘捕了289人，當中270人涉嫌非法集結，包括169名男性及101名女性，另外有5名男子涉嫌公眾地方行為不檢、5名男子涉嫌未能出示有效身分證明文件，其餘被捕人分別因涉嫌襲警、妨礙公務、遊蕩等。

在泛民主派中被視為立場激進的社會民主連線，其主席黃浩銘、副主席梁國雄及成員兼民陣線副召集人陳皓桓現身佐敦，並高叫口號，有警員指3人參與未經批准的遊行，又稱有約30名市民跟隨他們，最終警員將3人帶上警車；社民連區議員曾健成、岑子杰和副秘書長陳寶瑩等人也在佐敦一帶被控違反「限聚令」