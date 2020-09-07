赴吐瓦魯接載3名台灣役男　海巡署另接回2名滯留日本人

海巡署巡護八號船在吐瓦魯接駁滯留當地的台灣役男及日本人（照片來源：海巡署提供） 海巡署巡護八號船在吐瓦魯接駁滯留當地的台灣役男及日本人（照片來源：海巡署提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）我國海巡署日前派遣巡護船「巡護八號」赴太平洋友邦吐瓦魯接載因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情滯留當地的三名外交替代役男返台，且另搭載兩名同樣滯留在吐瓦魯多時的日本人；對此，日本台灣交流協會也向台灣致謝，並表示「不管在地球哪個角落，台灣都是非常可靠的好鄰居」。

外交部昨（6）日透過新聞稿表示，三名在吐瓦魯服勤的替代役男役期屆滿，政府多次設法用各種包機或包船的方式盼將他們接回台灣，但是吐瓦魯為防止武漢肺炎入侵，自3月起封鎖國境，五個月來無論是吐瓦魯國民或國內重症病患皆無法返國或離境；加上鄰近國家禁止非船員自海上入境等因素，三名替代役男因此滯留在吐瓦魯。

外交部表示，最終洽獲行政院海洋委員會海巡署派遣在太平洋執行巡護任務的巡護船，同意在8月21日途經吐瓦魯接駁三名替代役男返回台灣，加上兩名同樣滯留於當地的日本人，一行經過16天航行，終於在昨日平安抵達台灣。

外交部指出，兩名日本人原在吐瓦魯工作，曾多次向我國大使館探詢有無離境途徑，而本次接載任務的海巡船尚有容納空間，因此同意一併接送來台灣；他們非常感謝我國政府伸出援手，因為吐瓦魯日前宣布將再度延長封鎖時程至2021年3月，以保護該國的醫療系統，我國役男及日籍人士是首批得以離開吐瓦魯的外國人。



外交部提及，武漢肺炎疫情現仍肆虐全球，各國深受其害，台灣與日本相互伸出援手，不論是鑽石公主號郵輪包機案，或是協助國人自秘魯、印度、斐濟、俄羅斯等地返國，都是在台日共同攜手合作下順利達成任務。此次在外交部與海委會共同努力下，完成大洋往返超過1萬4,000公里的救援任務，不僅印證政府保護海外國人的決心，也彰顯台日雙邊友誼的緊密與堅實。

日本台灣交流協會晚間透過臉書向台灣致謝，「台灣自己努力安排救援大作戰的時候，也樂意大方協助國際友人。繼秘魯專機，我們又見證了台灣在國際的貢獻。全球疫情之下，除了安心安全 #MIT口罩 之外，不管在地球哪個角落，台灣都是非常可靠的好鄰居。再度感謝台灣，#TaiwanCanHelp the world！」

海巡署則表示，巡護八號自8月5日從高雄港啟航後，至中西太平洋及沖之鳥海域執行巡弋任務，並慰勉我國遠洋作業漁船；此外，巡護八號於8月21日抵達吐瓦魯海域後，順道接駁三名外交替代役男及兩名日本人，隨後繼續執行中西太平洋及沖之鳥海域巡弋任務，直至昨日返抵台灣。

海巡署提及，為落實我國政府防疫政策，五名人員登船前均已完成快篩檢驗，登船期間遵守疾病管制署制定之相關防疫作為，巡護八號船返港後，所有船員將依據《傳染病防制法》實施居家檢疫14天，期滿後再進行七天自主健康管理；另三名本替代役男及兩名日本人則由外交部及國際合作發展基金會協助安排搭乘防疫計程車至防疫旅館實施居家檢疫。