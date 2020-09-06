【決戰2022】對戰國民黨蔣萬安？ 民進黨陳時中、鄭麗君、林右昌都被點將

衛福部長同時也是疫情指揮中心指揮官陳時中, 被點名為參選2022台北市長的民進黨內人選之一。(中央社) 衛福部長同時也是疫情指揮中心指揮官陳時中, 被點名為參選2022台北市長的民進黨內人選之一。(中央社)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2022年台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安是藍營可能人選；民進黨人士今天(6日) 說，衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌等人都被點名是可能人選，戰將眾多，現在盡量做好準備，當黨需要時就可披掛上陣。

基隆市長林右昌（右）與前文化部長鄭麗君（左）9月2日在基隆要塞司令部官邸舉行對談，對於媒體詢問下屆台北市長人選，鄭麗君指出，相信林右昌未來不管做什麼，他一定會做得很好。中央社

國民黨台北市黨部證實國民黨立委蔣萬安已表態參選下屆台北市長，蔣萬安今天表示，現階段還是以立法院為重心，但市黨部的確一直有向他反映民眾心聲跟想法。

2022年台北市長人選，再度掀起話題；除了蔣萬安之外，台北市副市長黃珊珊因民眾黨立委蔡壁如推薦，也成為受矚目人選；民進黨內有聲音認為，由於黃珊珊是藍營背景，2022年若呈現「三腳督」的狀態，民進黨有可能勝選。

中央社報導，民進黨秘書長林錫耀6日受訪時僅表示，黨內對於未來台北市長的準備，「不必急於現在」，還有兩年多的時間，現在全力把施政做好，黨強、未來就會奠定勝選的基礎。

不過，民進黨內人士說，現在黨內的確有人表達意願，也有人頻頻被點名，包括，民進黨立委吳思瑤、何志偉、與民進黨友好的無黨籍立委林昶佐、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、前文化部長鄭麗君、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等人。

黨內人士表示，有很多可能人選，但時間還沒到，現在沒有必要表態；目前就是盡量做好準備，當黨與支持者需要的時候，就可以披掛上陣。

黨內人士分析，藍綠結構不斷改變，過去台北市、桃園市、基隆市、新竹市都是藍的，桃園、基隆甚至比台北市更藍，但因為當初民進黨提了對的人，所以2014年民進黨在桃、基、竹都勝選；只要民進黨政績做得好，獲得民眾信任支持就贏一半，再來是靠人選，只要人選條件優越，「哪有什麼三腳督才會贏的道理」。

熟悉台北市的黨務人士則說，台北市的選民比較特殊，民進黨推出的人選要有群眾魅力，以目前被點名的人選來說，他較看好陳時中，但也要看陳時中本人願不願意投入選戰；另外，鄭麗君與內政部長徐國勇在地方的呼聲都高，也都是一時之選，2022年這局其實綠營比較有優勢。

民進黨台北市議員許淑華受訪指出，台北市的選民結構慢慢在改變，十年前藍綠盤勢可能是7比3，現在是6比4，也因為看到這個趨勢，所以2014年民進黨與柯文哲合作；她說，2022年如果民進黨的人選推得好，會達到平手、甚至小贏。

許淑華認為，鄭麗君、林右昌、林智堅等人都是很不錯的人選，台北市民對新人會有新鮮感，這從立委選舉時，民進黨推的吳怡農身上就可以看得出來，台北市民期待中生代的臉孔；此外，台北市長人選，這次不可能找沒有政治經驗的素人，必須是都會型而且要有國際觀，才能帶領台北市躍向國際。