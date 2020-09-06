【決戰2022】鬆口選台北市長？ 蔣萬安：國民黨市黨部一直向我反映民眾心聲

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）對國民黨台北市黨部證實國民黨立委蔣萬安已表態參選下屆台北市長，蔣萬安今天(6日) 表示，現階段還是以立法院為重心，但市黨部的確一直有向他反映民眾心聲跟想法。

今年(2020) 年初率先宣布參選台北市長的國民黨台北市議員羅智強5日捐出個人頻道收益給台北市黨部，作為市長選戰的糧草。羅智強表示，未來不論是他贏得台北市長，還是蔣萬安贏，都是國民黨贏。

國民黨革命實踐研究院長羅智強（右1）5日出席「為黨籌糧」記者會，將「戰神94強」頻道收入捐給國民黨台北市黨部，由台北市黨部主委黃呂錦茹（左2）代表接受。右2為國民黨行管會主委邱大展。中央社

有媒體報導，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹證實，蔣萬安已明確表態會參選下屆台北市長。

不過，蔣萬安6日出席國民黨全代會受訪時並未鬆口。他表示，現階段還是以立法院為重心，尤其接下來包括修憲、食安、勞保年金改革都是非常重要的議題，基層民眾非常關心。

中央社引述蔣萬安強調，現階段對他來說，立法院還是最重要場域，他要回應民眾期待，在立法院好好幫民眾捍衛相關權益；在地方上擴大服務，設立法律服務據點，是民眾期待，也是出於服務民眾的初衷，這是他身為台北市立委職責。

對於市黨部是否有跟他談過參選台北市長一事，蔣萬安表示，市黨部一直有向他反映民眾心聲跟想法，他也會讓黨部了解，接下來在立法院有哪些重要議案，如何要讓地方、黨團相互配合。

媒體追問，外傳已宣布參選台北市長的台北市議員羅智強把蔣萬安當作假想敵，蔣萬安表示，羅智強一直在很多活動上表現影響力，兩人一直有互動與溝通，現階段就是大家在各自崗位上努力，未來2022選戰，相信國民黨會推出最適合的候選人贏得勝選。

蔣萬安指出，羅智強擔任革實院院長非常努力辦營隊，吸引年輕朋友，前陣子羅智強也騎車環島，不管是地方跟網路上都展現影響力，這對國民黨是很好的事情。

今年(2020) 年初率先宣布參選台北市長的國民黨台北市議員羅智強5日捐出個人頻道收益給台北市黨部，作為市長選戰糧草。

台北市長柯文哲兩屆任期屆滿後，市長寶座成為各政黨必爭之地。目前國民黨內參選呼聲最高、最被看好的，是順利連任的國民黨立委蔣萬安，目前雖未明確表態參選台北市長，但蔣萬安近期也跨出選區開設法律諮詢服務站，受到矚目。

羅智強是在年初率先表態參選台北市長。黨內人士指出，羅智強目前負責革命實踐研究院、推動公投綁大選，還有野台直播，都超出一般地方民代責任區，可帶來一定聲量，不一定全然屈居下風。

羅智強5日上午也召開記者會，宣布把他個人頻道「戰神94強」的收益，一共是新台幣30萬元，捐給國民黨台北市黨部，作為2022年選舉的糧草，也宣布將關閉「戰神94強」的捐贈功能，希望支持者將捐贈給其他有理想的直播主。

關於捐款給台北市黨部這件事，羅智強表示，他只問該不該做這件事，不會去問對自己參選的幫助大不大。他常講理念的勝利比個人勝利重要，他會全力以赴，最後不管是誰贏得台北市長，都是國民黨贏得台北市長。

羅智強指出，台北市長選戰非常重要，未來他的頻道收入都會提撥給國民黨作為糧草，為國民黨財務貢獻微薄心力，這筆經費由台北市黨部來運用，未來誰會用到，他也不知道，因為由誰來參選，必須經過國民黨的初選機制。只有行動可以改變政黨的命運、貫徹理念，他會全力以赴繼續努力。