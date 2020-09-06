超台護照！台灣新版護照獲外媒關注　多元文化創意十足台北展出

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)時代力量發起護照封面設計比賽「We are TAIWAN」，獲CNN及美國之聲等外媒報導，自即日起大稻埕Olympus Plaza Taipei展至7日止。

行政院2日揭曉台灣新版護照封面，其放大「TAIWAN」字樣並縮小「REPUBLIC OF CHINA」CHINA」，盼強力區分中國及台灣不同，雖然各界評價不一，但另外一個由民間發起的護照設計活動也相對受到外媒注意。



台灣人創意設計登上CNN網站(圖/CNN_edition.cnn.com/travel)

CNN旅遊網2日更新報導時代力量主辦的「We are TAIWAN」台灣護照封面設計比賽，其以「手上的護照傳達象徵台灣人的認同」為主軸，分為「國際規範組」以及「創意組」，比賽作品上可見滷肉飯、珍珠奶茶、台灣黑熊、藍鵲等「台味十足」的元素，並吸引數千人投票選出前三名。

此次，國際組的冠軍為以台灣地圖為底圖，上面覆蓋帝雉、梅花鹿、蘭花等珍貴資源；亞軍為「蝴蝶王國」，以兩個台灣拼成一對不對稱的蝴蝶翅膀，詮釋蝴蝶翩翩飛舞的樣子； 季軍則以大量彩色圓點組合成台澎金馬的輪廓，象徵台灣多元包容。

時代力量已於3日晚間舉辦比賽頒獎酒會，與會貴賓包含黨主席高鈺婷、美國在台協會（AIT）前處長司徒文大使、波蘭台北辦事處官員Dariusz Rajkiewicz及日本產經新聞社台北支局長矢板明夫等。



司徒文(圖/時代力量臉書)

高鈺婷指出，時代力量辦理這項比賽，展現民間的熱情與活力，希望政府能感受到台灣社會對於護照上凸顯台灣意象的決心，希望政府未來能多與民間溝通，從民間汲取創作能量，讓台灣人能擁有一本更加彰顯台灣意象的護照。

司徒文表示，他都是以Taiwan來稱呼台灣，其家屬、朋友也都如此。司徒文表示台灣使用中華民國或Republic of China，國際上有許多人聽不懂、看不懂、不瞭解，並強調如果清楚說自己來自Taiwan，他認為這會是一個進步。

該比賽徵件於5月開始，歷時3個月共徵得127件作品。最後產出11件得獎作品。即日起至9月7日止，大稻埕Olympus Plaza Taipei舉辦所有投稿作品實體展覽。



(圖/時代力量臉書)