台灣《島嶼酒吧》無碼版源自法國武漢肺炎鎖國　台北劇場打造酒吧分享生命經驗

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》由藝術家林人中策劃，以自己在法國超過50天封鎖禁足的親身體驗，邀請12位藝術家透過線上演出，一起和觀眾思考網路與現場在當代藝術與社會的意義，今（6）日在臺北市中山堂中正廳演出。

《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》源自臺北表演藝術中心於2017年亞當計畫發起的《島嶼酒吧》，今年在臺北藝術節推出特別版，《島嶼酒吧》的精神是，每個人都是一座島，透過各種飲料的分享，島與島之間因而有了互動、交流與故事。

林人中表示，疫情為人帶來巨大影響，包括生活習慣、交流方式等，人是一座島不再是隱喻，更是一個現實。今年因疫情情況，各國藝術家無法來臺演出，改成雲端版，也是作品副標題「如果雲知道」的意思。



《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》邀請12位藝術家線上演出(圖/主辦單位)

林人中表示，這是一場遊走在虛擬與真實之間的表演，觀眾不是坐在家裡和藝術家連線，是走進劇場親身參與，一同進入雲端世界。此外，透過看似有距離的展演，每個人將有機會探索自己這座島，學習重新測量各種私人與公眾的社會關係。

過往三年皆以非劇場空間作為展演場地的《島嶼酒吧》，這次重返劇場，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間，觀眾進入後，透過螢幕，和不同的藝術家聊天，分享或交換生命故事。

今年邀請的12位藝術家來自於菲律賓、泰國、德國、日本、印尼及臺灣，分別為黃鼎云、許哲彬、倍帝愛波（Betty Apple）、張欣、余政達、銘宸、Russ Ligtas、陳業亮、余美華、Vuth Lyno、石神夏希、Elia Nurvista，他們從各自的專業領域和關懷出發，包含裝置藝術、電子配樂、視覺藝術、表演藝術、空間設計到公共議題等，為演出帶來多元的呈現。

《島嶼酒吧—如果雲知道（無碼）》有三條表演軌跡同步進行，劇場中，6位藝術家各自於獨立頻道裡與觀眾互動，現場還有一座大螢幕，將6位藝術家的畫面即時匯集於同一視窗上，產生一種平行時空的眾聲喧嘩；另外，整個演出內容也於臺北藝術節Youtube頻道進行直播，讓場外的觀眾也能參與演出的互動實況。