指揮中心6日表示：83萬偽標「台灣製」口罩遭海關扣押　進貨者包含國家隊成員

口罩國家隊「加利科技有限公司」今年8月從中國進口超過337萬片非醫用口罩，且上面印有該公司的Carry mask（加利口罩）鋼印，冒充醫用... 口罩國家隊「加利科技有限公司」今年8月從中國進口超過337萬片非醫用口罩，且上面印有該公司的Carry mask（加利口罩）鋼印，冒充醫用口罩銷往實名制通路。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）實名制口罩混入中國非醫用口罩引發討論。指揮中心今天(6日) 說，目前海關扣押83萬片偽標台灣製（MIT）非醫用口罩，且進貨者含口罩國家隊成員。但調查未明前，會認定為正常商用。

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤說，目前有83萬片非醫用口罩扣押在海關，原因是偽標成台灣製造（MIT）。其中進口的廠商包含口罩國家隊成員，但他不透露有哪些廠商及家數。

蔡壽洤表示，調查進行中，會盡量在2週內跟大眾說明。在還沒有相關的犯罪事實前，都要認定廠商進貨是正常的商業用途。因關係到口罩國家隊及市面流向管理，相關調查程序要嚴謹。

而日前一名新北市藥局的藥師在檢查郵局配送的實名制口罩時，眼尖發現其中一包口罩裡竟有「安徽製」等簡體字樣標籤，食藥署及檢調漏夜調查，發現口罩國家隊「加利科技有限公司」今年8月從中國進口超過337萬片非醫用口罩，且上面印有該公司的Carry mask（加利口罩）鋼印，冒充醫用口罩銷往實名制通路。

蔡壽洤下午在指揮中心記者會表示，加利公司有問題的口罩，4日換貨共53萬片，5日約74萬片，其中有119萬片集中在新北市。

新北市藥局4日開始換貨加利科技公司口罩，中央社引述藥師公會全聯會表示，只要印有Carry mask鋼印的口罩，不限字體樣式、不限購買地點，都可到新北市社區藥局登記，待新產品到貨後通知領取。