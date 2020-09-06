【2020台北市城市盃繞圈賽】台北市寬30公尺以上道路　柯文哲推十年自行車網計畫

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市城市盃繞圈賽，今天(6日) 在觀山河濱公園自由車練習場登場。市長柯文哲表示，將重新制定十年自行車網計畫，針對寬度30公尺以上道路，分期導入專用自行車道。

台北市政府斥資新台幣1800萬元，在觀山河濱公園打造全市首座自由車公路賽練習場，「2020台北市城市盃繞圈賽」上午在這座場地登場，柯文哲出席致詞，並帶領全體運動員繞場一周揭開活動序幕。

台北市政府斥資新台幣1800萬元在觀山河濱公園打造全市首座自由車公路賽練習場，涵蓋各式道路應有的路況，如髮夾彎、S型連續彎道，提供自行車運動愛好者更好的練習場域，6日並舉辦「台北市城市盃繞圈賽」(上圖與下圖) 。中央社

柯文哲表示，台北市有兩個很夯的運動，分別是路跑和自行車，甚至因為路跑太熱門，必須限制市區道路路跑活動，一年最多只能舉辦10場；而自行車沒有城市封路問題，所以鼓勵在河濱自行車道進行。

柯文哲說，選手抱怨台北市沒有專用自行車公路場地，因此北市斥資1800萬元，打造涵蓋連續過彎和髮夾彎的自行車公路練習場，開放選手和市民朋友使用。

柯文哲指出，台北市未來幾年要推動幾項重大建設：

第一、將YouBike 1.0升級成2.0，這方面市府已經規劃完成，待議會核准經費就會執行，屆時自行車站點將從400個變1200個，布點更加均勻密集。

第二、要求交通局重新制定十年台北市自行車網計畫，過去三橫三縱路網，做完就沒有進一步動作，這次重新制定十年台北市自行車網計畫，針對北市寬度30公尺以上道路，分期導入專用自行車道。

根據新聞稿，柯文哲還說，台北市政府另有一個計畫叫做「台北大縱走」，把環山步道全部做起來，河濱部分就是將自行車道做好，將來會舉辦環台北市的大縱走，在山的一邊是山路，在淡水河濱就是騎自行車，預計以兩年時間，讓台北市的登山步道跟河濱的自行車道整合起來。

柯文哲表示，希望打造運動城市，繼續舉辦重大國際賽事，包括今年自由車環台賽，以及12月的台北馬拉松，另也爭取舉辦2025世界壯年運動會和2026世界同志運動會，未來目標是舉辦亞運和奧運。

台北市體育局與台北市體育總會自由車協會共同主辦「2020台北市城市盃繞圈賽」，吸引全國37隊275名選手參賽，包括2016里約奧運國手黃亭茵，以及2020國際自由車環台公路大賽中華隊代表選手彭源堂等。