【瘦肉精爭議】捍衛台灣豬、國民黨啟動公投連署　柯建銘：民進黨對美牛議題只有「國家最大利益」

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨主席江啟臣今天(6日) 宣布，正式啟動反對含萊克多巴胺美豬進口公投連署；他呼籲所有民眾站出來，在明年(2021年) 拿回自己的權利，向蔡政府說不。

國民黨今天舉行全國代表大會，由於政府宣布放寬含萊克多巴胺美豬進口，江啟臣在全代會中午休息時，與金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴等黨籍縣市首長、立委等人，在國父紀念館召開「捍衛台灣豬，瘦肉精零檢出，啟動公投連署」記者會。

國民黨主席江啟臣表示，8月28日總統蔡英文以一個記者會決定所有人的健康及台灣的未來，不接受國會監督，不跟人民與地方政府溝通，甚至也不顧產業發展，沒有看到任何影響評估，就要叫台灣民眾吞下去，民眾應該要勇敢站出來。

江啟臣指出，今天國民黨在全代會宣示啟動公投連署，自12日起開始全台走透透，遍地烽火發起公投連署，希望民眾站出來，大聲向蔡政府說不。

江啟臣表示， 公投是人民的權利，蔡政府在今年(2020年) 8月28日宣布放寬含萊克多巴胺美豬進口，明年(2021年) 8月28日就是民進黨修法後的公投日，他呼籲所有民眾站出來，在明年拿回自己的權利。

此外，雲林縣長張麗善表示，雲林縣是養豬大縣，豬隻占全國40%。政府以行政命令宣布放寬含萊克多巴胺美豬進口，一錯再錯，她也批評守護豬農權益的農委會、守護國人食安的衛福部，換了位置就換了腦袋。

中央社報導，新北市長侯友宜6日對含瘦肉精美豬進口問題表示，地方不容易嚴格把關，人力物力不足，沒有辦法做到百分之百萬無一失。低價美豬易流到攤販及小吃店，基層朋友最容易吃到。

6日稍早台北市長柯文哲認為低價美豬最後就是窮人會買，媒體因而追問侯友宜對此說法的意見。侯友宜做出如上說明。

蔡政府進一步放寬美豬美牛進口延燒，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨(5日) 表示，民進黨對美牛議題只有「昨是今是、今是昨是、國家最大利益」。

他說，民進黨2009年因為狂牛症的顧慮反對美國牛肉進口，2012年反對含瘦肉精美牛進口，當時是有道理的；但2012年7月5日Codex國際標準訂出來，民進黨同意採取國際標準才停止抗爭，同一年7月25日，立法院臨時會通過修正食品衛生管理法僅開放含瘦肉精牛肉進口，豬肉則不予開放。牛豬分離以附帶決議呈現。

他說，如今對民進黨團比較尷尬的是，當初原本要求牛豬分離入法，但馬政府認為此舉會違背世界貿易組織（WTO）規範，恐讓台灣面臨貿易制裁，因此最後以附帶決議呈現，但附帶決議的法律效果不強。

柯建銘表示，為了降低貿易談判的障礙、接軌國際標準，美豬美牛進口的問題已到了不處理不行的時候。他說，對於放寬美豬美牛進口標準，黨內立委比較沒有意見，但對管制措施意見比較多，因此管制措施必須做好。

◆回顧2009年的第一場反美牛之戰，中央社5日引述柯建銘說，根據當年10月馬英九政府與美國簽訂「台美牛肉議定書」，若美國出現狂牛症病例，必須經過世界動物衛生組織評估是否提升疫情等級後，台灣才能宣布禁止進口，「完全被美方綁死」。

那次的第一場戰役主打狂牛症，立法院會擋了14次，時任民進黨主席蔡英文、立委賴清德都有參與，國民黨團嚴重挫敗，造成時任國安會秘書長蘇起黯然下台。

◆美牛再度叩關是在2012年，柯建銘說，當年立法院一開議，民進黨團以杯葛換取協商、擴大社會支持面向，形成在野大聯盟，避免國民黨團挾國會優勢強行闖關；先是拖延修正草案送出委員會的時間，等案子到了院會，民進黨團更發動突襲，啟動立法院史上首次佔領議場事件。

在強化論述與擴大社會支持方面，柯建銘說，2012年4月2日，他偕同前駐美正副代表吳釗燮、李應元等人拜會美國在台協會台北辦事處處長司徒文，提出歐盟模式，就是比照歐盟各國買不含瘦肉精的美牛，將瘦肉精阻絕境外，也讓美方理解，希望拖到7月Codex訂出標準。

2012年7月5日，Codex安全容許量標準出爐，當時民進黨主席蘇貞昌打電話給柯建銘，兩人決定必須正視國際現實；對於這個結果，民進黨要承擔，因此同意台灣採取國際標準。

柯建銘強調，民進黨反美牛兩次戰役都是基於國家最大利益，民進黨執政後，決定進一步開放美豬美牛也是在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊劑容許值，這是符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定，也是促進台美關係的決定。

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