貴人散步音樂節首波名單揭曉！驚見落日飛車秋末南台灣搖起來

台灣知名搖滾樂團落日飛車將於貴人散步音樂節演出(圖/主辦單位) 台灣知名搖滾樂團落日飛車將於貴人散步音樂節演出(圖/主辦單位)

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導） 貴人散步音樂節釋出首波表演名單，驚見台灣重量級搖滾樂團「落日飛車」，讓粉絲好興奮！

以獨特選團品味著名的 LUCfest 貴人散步音樂節今年邁入第四年，節持續挖掘台灣獨立樂團，並提供舞台讓更多樂迷認識新聲音，將於 11 月 27 日至 29 日，在台南市區熱鬧登場。

主辦單位透露，挾帶著剛結束的「貴人暖身趴」高人氣，近日公佈第一波演出樂團，名單驚見久未在台灣演出的落日飛車、Cicada、昏鴉等樂團，首波風格以浪漫、chill、新古典為主，重磅名單與特別組合引起樂迷瘋傳。

主辦單位表示，今年雖遇疫情，但仍收到海內外超過六百組演出者報名，名單內除了有台灣樂迷耳熟能詳的大團，還有非常多潛力新秀樂團，曲風多元且爆發力十足，讓選團人們陷入選擇障礙中，經過幾番討論後，才終於誕生第一波演出名單。

首波名單即公佈 20 組藝人，包含：落日飛車、當代電影大師、昏鴉、Cicada、Limi、靈魂沙發、打倒三明治、I Mean Us、孔雀眼、緩緩、四枝筆、Easy Shen Gang、王彙筑、hue、Go Go Machine Orchestra、陳穎達四重奏、謝明諺六重奏：給喬的讚歌、春麵樂隊、飛鴻、COLD DEW。

2020 貴人散步音樂節

日期：11/27(五) - 11/29(日)

地點：台南市區多場館

購票連結：https://bit.ly/2020LUCkktix



首波演出名單(圖/主辦單位)