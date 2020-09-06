國民黨全代會通過「新兩岸論述」提8大主張　延續以中華民國憲法為基礎的「九二共識」

國民黨主席江啟臣（前左4）邀請與會的歷屆黨主席及各縣市黨部主委上台，進行「轉動台灣」儀式。中央社 國民黨主席江啟臣（前左4）邀請與會的歷屆黨主席及各縣市黨部主委上台，進行「轉動台灣」儀式。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨今天(6日)上午起召開全代會，通過4大改革結論，在外界關注的兩岸論述方面，確定延續以中華民國憲法為基礎的九二共識、尊重中華民國存在等8大主張；並強調中華民國興亡榮辱為國民黨責任。

國民黨今在國父紀念館召開的第20屆第4次全國代表大會，主題為「護台灣、保民主、拚未來」。由國民黨副秘書長柯志恩向在場黨代表報告包括財務穩健、組織改革、青年參與、兩岸論述等4項改革結論。

在外界關注的兩岸論述方面，最終的結論報告指出，應持續推動兩岸交往對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免重演冷戰悲劇，確保台灣永享安全繁榮。在兩岸持續交往對話過程，必須堅守中華民國立場，捍衛中華民國主權。國民黨不會放棄為中華民族實現民有民治民享的使命。兩岸關係的進展，不能以民主自由的妥協為代價，更應彰顯台灣推行民主自由法治的寶貴經驗。國民黨是開國政黨，以中華民國興亡榮辱為責任。同時，

兩岸論述改革結論，提出了 8 項具體主張

一、中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。



二、兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。



三、中國國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。



四、中國國民黨數十年來堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。



五、大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。為維持台海和平，推動兩岸交往和台美合作同步並行，是當前最佳方略。



六、儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。



七、為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。



八、兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，相對地，大陸人民在台灣免於歧視的權利也應受保障。

中央社報導，雖然兩岸論述等4大改革結論最終都在會中順利通過，但來自新北市的黨代表陳政峯在發言時表示，國民黨要將中華民國帶向何方，必須自己提出，是要與中國互動，還是走向與美國的互動，必須提出明確的論述，而不是一味地在閃躲，或是民進黨喊反對，就跟著一起喊反對。

由於江啟臣上任後沒有設置副主席，因此今天的全代會由他親自主持，有中央委員在江啟臣所主持的預備會議中，就當面連續提出主席團主席資格、報告決議文以及黨代表是否可提決議文等問題，造成場面尷尬。

此外，前國民黨主席洪秀柱研擬下午針對黨內兩岸論述領銜提出「護憲保台決議文」臨時提案，讓下午的會議暗潮洶湧。黨中央將如何接招，以及現場將會有怎樣的火花，受到關注。