說好的不看？美國迪士尼真人版《花木蘭》台灣上映　台北票房第二挺香港網民傻眼

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 電影《花木蘭》在台上映票房長紅,女主角劉亦菲先前公開挺港警暴行,此結果引起大批網民疾聲呼籲「抵制」!

美國迪士尼經典動畫改編的電影《花木蘭》受到新冠肺炎疫情影響,上映檔期一延再延,終於於4日正式登場。電影公司表示,評論指標網站爛番茄開出不錯的新鮮度高達81%,各大國際媒體都給出極佳的好評。

真人版《花木蘭》耗資2億美元,由劉亦菲、李連杰、甄子丹、鞏俐領銜主演,紐約時報評論,「這部片忠於呈現女性自主,勇於面對文化及社會風俗的羈絆」,英國衛報也給予正面評價,「娛樂性十足的冒險動作片!」



國際天后鞏俐演出《花木蘭》(圖/電影公司)

然而,未演先轟動的《花木蘭》不只娛樂性十足,備受矚目話題性始於劉亦菲於去年8月轉發人民日報的消息並寫著,「我支持香港警察,你們可以打我了, What a shame for Hong Kong」。

《花木蘭》講述巾幗英雄代父從軍的故事並帶給世代勇氣、希望及愛,然而「仙女姊姊」劉亦菲卻公開挺香港警察以武力鎮壓民眾暴行,讓旁人覺得格外諷刺,許多社運人士及民眾也公開表示將拒看《花木蘭》。

香港民主人士黃之鋒4日在推特上發文表示:「這部片今天上映,但因為迪士尼向北京磕頭,劉亦菲公開且驕傲地支持香港的警察暴力,我呼籲每一個信仰人權的人們抵制花木蘭。」

「台北票房觀測站」臉書專頁4日預估,《花木蘭》台北單日票房為262萬,位居第二;第一則為諾蘭導演的《天能》。對此結果,部分網友表示,「拒絕到有上映花木蘭的戲院消費,直到下檔為止」,「除了泛中派以外,政治無感的人其實比想像中多」。

This film is released today. But because Disney kowtows to Beijing, and because Liu Yifei openly and proudly endorses police brutality in Hong Kong, I urge everyone who believes in human rights to #BoycottMulan. https://t.co/utmP1tIWNa