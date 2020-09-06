說好的不看？美國迪士尼真人版《花木蘭》台灣上映　台北票房第二挺香港網民傻眼

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 電影《花木蘭》在台上映票房長紅，女主角劉亦菲先前公開挺港警暴行，此結果引起大批網民疾聲呼籲「抵制」！

美國迪士尼經典動畫改編的電影《花木蘭》受到新冠肺炎疫情影響，上映檔期一延再延，終於於4日正式登場。電影公司表示，評論指標網站爛番茄開出不錯的新鮮度高達81%，各大國際媒體都給出極佳的好評。

真人版《花木蘭》耗資2億美元，由劉亦菲、李連杰、甄子丹、鞏俐領銜主演，紐約時報評論，「這部片忠於呈現女性自主，勇於面對文化及社會風俗的羈絆」，英國衛報也給予正面評價，「娛樂性十足的冒險動作片！」



國際天后鞏俐演出《花木蘭》(圖/電影公司)

然而，未演先轟動的《花木蘭》不只娛樂性十足，備受矚目話題性始於劉亦菲於去年8月轉發人民日報的消息並寫著，「我支持香港警察，你們可以打我了， What a shame for Hong Kong」。

《花木蘭》講述巾幗英雄代父從軍的故事並帶給世代勇氣、希望及愛，然而「仙女姊姊」劉亦菲卻公開挺香港警察以武力鎮壓民眾暴行，讓旁人覺得格外諷刺，許多社運人士及民眾也公開表示將拒看《花木蘭》。

香港民主人士黃之鋒４日在推特上發文表示：「這部片今天上映，但因為迪士尼向北京磕頭，劉亦菲公開且驕傲地支持香港的警察暴力，我呼籲每一個信仰人權的人們抵制花木蘭。」

「台北票房觀測站」臉書專頁4日預估，《花木蘭》台北單日票房為262萬，位居第二；第一則為諾蘭導演的《天能》。對此結果，部分網友表示，「拒絕到有上映花木蘭的戲院消費，直到下檔為止」，「除了泛中派以外，政治無感的人其實比想像中多」。