嗨！台北流行音樂中心開幕演唱會　台灣金曲歌后搭最強「菜鳥」吸引上千粉絲朝聖

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)台北流行音樂中心歷時17年打造已於上週啟用，昨(5)日迎來首場演唱會《嗨！北流》，由徐佳瑩、魏如萱及最強菜鳥團「魚丁糸」接棒演唱，吸引近5,000位歌迷朝聖共開箱北流。

台北流行音樂中心（以下簡稱北流）是台灣首座可容納6,000人流行音樂專屬表演場館，也具備培育人才及展覽功能，預期成為亞洲流行音樂新地標。

《嗨！北流》開幕演唱會分為售票場及戶外場演出，邀請到金曲級黃金卡司共9組藝人演出，由售票場藝人徐佳瑩、魏如萱、魚丁糸領軍，串聯戶外場藝人慢慢說、屁孩Ryan、文慧如、Karencici、告五人、婁峻碩等人連番上陣獻唱，長達四小時的精采表演讓觀眾從戶外聽到室內、一路從下午嗨到夜晚，吸引滿滿歌迷朝聖這個嶄新流行音樂新地標，也讓北流開幕戶外及室內演唱會宛如一場大型音樂嘉年華!



金曲歌后徐佳瑩率先登台開唱(圖/北流)

晚上七時在表演廳的售票場演出接力登場，在演出開始之前，台北市市長柯文哲透過影片驚喜現身，柯市長扮演起演唱會總指揮的角色，檢視演出各項準備工作，並歡迎歌迷一起迎接北流的第一場正式表演，眾人期盼已久的正式演出由金曲歌后徐佳瑩以歌曲「你敢不敢」率先開場登台，並以「失落沙洲」、「尋人啟事」等膾炙人口的歌單炒起全場氣氛，徐佳瑩表示能參加北流第一場正式演出非常開心，「感謝北流讓我參與這重要的一刻」、「有越唱越開心的感覺」。



魏如萱(圖/北流)

今年四度問鼎金曲歌后的魏如萱也以「世界末日的某個角落」及「你呀你呀」等抒情歌曲與全場歌迷一同歌唱，魏如萱也表示很開心能在北流演唱，也感謝北流的工作人員讓歌手與觀眾能有「新鮮的地方、新鮮的舞台、新鮮的燈光」，演出最後由日前甫宣布出道的最強「菜鳥」樂團-魚丁糸擔任壓軸卡司，魚丁糸除帶來「小情歌」及「我好想你」等歌曲，還現場與觀眾進行新歌「沙發裡有沙發Radio」教唱，並與歌迷輕鬆互相打趣，場面溫馨逗趣。

三組超人氣歌手連袂登上北流表演廳舞台，兩個小時的售票場精采演出約有4,000位歌迷一同參與，如癡如醉，活動最後在魚丁糸的驚喜安可「敬未來」中畫下完美句點，為北流表演廳的開幕注入音樂能量！

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