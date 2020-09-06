中國戰狼外交受挫 外長王毅訪歐屢遭潑冷水

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）捷克參院議長維特齊（Miloš Vystrčil）高調率團訪問台灣的同時，中國外交部長王毅也正訪問歐洲，然而這趟歐洲之旅卻讓中國近來備受爭議的戰狼外交頻頻受挫，歐中關係似已出現變化。

針對捷克一行，王毅公開威脅，要維特齊為自己「短視行為和政治投機付出沉重代價」。此話一出引起鄰國斯洛伐克、法國、德國與美國等國大加撻伐。美國之音引述彼得森國際研究所（Peterson Institute for International Economics）歐洲問題專家柯克加德（Jacob Kirkegaard）說法，指歐洲在輿論推波助瀾下，將對中國採取更強硬路線，回擊其外交好鬥性。

王毅訪歐期間，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）更兩度撰文批評中國，指其儼然已成了一「破壞國際秩序的新帝國」，欲推行中國式的多邊制度。

就連與中國建立一帶一路夥伴關係的義大利，也罕見不買帳。南華早報報導，王毅訪問期間，義大利外長迪瑪約（Luigi di Maio）甚至公開嗆聲，指中國必須尊重香港的言論自由，顯見歐盟對中國蠻橫施行香港國安法之行徑不願再隱忍。

根據美國之音，歷史上曾被俄羅斯、德國侵略的捷克，對中國指手畫腳的行徑感到排斥實不令人意外，再加上一連串涉及中國的貪汙醜聞、投資計畫空白支票，在在加深了人民對中國的反感。

華盛頓郵報指出，捷克團台灣行顯示該國對中策略已從利益導向轉為道德價值取向，給歐洲國家上了一課，而從疫情、人權議題乃至於華為國安爭議，歐洲也的確開始重新檢視對中路線。現階段幾乎所有稀土全得自中國進口的歐盟，本周揭櫫了新的戰略資源開採計畫，未來將著重開發27個成員國自身礦藏，降低對中依賴。

延伸閱讀：

稀土全來自中國 歐盟擬戰略資源開採計畫降依賴

一線外交官上場打口水戰 學者：中國「戰狼外交」恐吃癟