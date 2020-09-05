台灣多元族群來作客 新住民攜新二代共學客家語

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）今(5)日在羅東開元市場的仁和社區活動中心，熱鬧滾滾，新住民朋友帶著新二代，還有社區長者，共下來學客家、玩客家、尞客家~

多元族群來作客，新住民新鮮事，學說客語迸火花。今年暑假縣府特別開設「新住民客語活動班」，結合「宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會」與「羅東仁和社區發展協會」，邀請新住民親子家庭及社區長者，用語言來做文化交流。

宜蘭縣政府為了推廣客語傳承，讓客語學習多元化、生動化、家庭化，自106年起開始辦理「多元化客語家庭親子活動」系列課程，透過有趣的親子遊戲、手作DIY、比手畫腳猜猜看、人臉表情織布貼、動物指偶動一動等多元有趣的互動內容，讓大小朋友能在寓教於樂中，自然而然的學習母語，並把母語學習帶回家庭，達到客語深根傳承的目的。

今天林金錢老師和邱嫦娥老師，分別帶來客語童謠啞啞唱和桐花燈籠DIY，看著大朋友小朋友一起

跟著扭腰擺臀、齊聲歌唱、手不停歇的DIY桐花燈籠，歡笑聲此起彼落，共度美好的週六午後。今天有一位高齡85歲的長者阿嬤，特別帶著孫子來參加活動，雖然阿嬤從小只會說閩南話，但她仍努力的跟著老師學說客家話，即便說的不輪轉，但阿嬤覺得客家話很有趣，有機會她願意繼續學習。

另外有一位新住民姐妹(錦秀)，帶著先生與小孩，一家四口一起來參加活動，錦秀來自越南，來臺灣定居快10年，她時而說著越南語，時而說著閩南語，今天更是學會了簡單的客家語。

錦秀說：「這是很棒的活動，可以讓新住民朋友多認識臺灣的不同語言，更深入了解臺灣的多元文化，也讓小朋友能在遊戲中學習，是很棒的親子交流，今天2個小朋友都玩得很開心，要把燈籠成品帶回家高高掛起。」

今年的「多元化客語家庭親子活動」即將來到尾聲，未來，宜蘭縣府會持續努力推動客家各項活動，並鼓勵新住民朋友一同共襄盛舉，共享多元文化，讓宜蘭成為多元友善的城市。