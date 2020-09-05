豬雜碎萊克多巴胺標準引疑慮 台灣食藥署：訂0.01ppm更嚴格

衛福部今天公布美豬萊劑標準，增訂Codex沒有的豬雜碎0.01ppm，引發食安疑慮。食藥署表示，目前法規豬雜碎沒訂標準但仍可比照豬腎、肝的0.04ppm，訂標準後降至0.01ppm更嚴格來確保食安。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬將於明年元旦起開放進口，衛福部長陳時中今天公布美豬萊劑標準，腎臟、肝臟0.04ppm，肌肉、油脂及其他部位為0.01ppm。

值得注意的是，台灣在豬肌肉、油脂及肝臟標準均比照國際食品法典委員會（Codex），豬腎臟標準低於Codex的0.09ppm，另增訂豬腸、豬腦等豬雜碎標準為0.01ppm。

陳時中表示，各國根據國內市場進口販售狀況，各自訂定豬肉萊劑標準，台灣專家在做相關風險評估時發現，國內產後婦女坐月子習慣吃豬腎，也就是腰子、腰花，假設平時吃的豬肉都含有萊劑，又多攝取一定分量的豬腎，攝取量恐達每日容許量（ADI）的89%。

陳時中說，以往訂定農藥標準時，大多以ADI不超過90%作為原則，但89%在專家看來確實略高了點，因此決議將豬腎萊劑標準降至0.04ppm，可將坐月子婦女ADI從89%降低至61%。

外界好奇，台灣飲食文化習慣吃豬雜碎，衛福部為何特別增訂標準，而非要求零檢出。

食藥署食品組組長蔡淑貞說，根據國內現行法規，即便不另訂豬雜碎標準，執行相關稽查時，豬雜碎可直接比照豬肝、豬腎標準，即0.04ppm，而非零檢出，但食藥署考量台灣民眾愛吃豬雜碎，因此以所有豬肉萊劑標準中最低的肌肉、油脂0.01ppm作為標準，確保食安。