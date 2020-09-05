台灣耗資50.5億提升遠中近程雷達性能　國防部：共軍資通電作戰威脅巨大

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國解放軍多次調派軍艦丶軍機繞台演訓，台灣方面除了在花東地區部署防空飛彈之外，也決定要將海軍老舊雷達大幅汰換更新，計將投入50億5320萬元籌建近丶中丶遠程雷達等裝備的性能提升。

根據110年度國防部公開預算報告，今年8月11日才剛核定的「海洋監偵能量整體提升案」，預計在110年度開始起十年內，耗資共50億5320萬元，將海軍現有10餘座分佈在全台高山及偏遠地區的各式雷達站台，全數進行性能提升。

報告書中還指出，中國於浙江、福建及廣東等空軍基地陸續增駐新式戰機及無人機部署，藉此提高空中戰力及兵力運用靈活度外，並企圖藉由優勢兵力與數量，爭取台海空優，加大對台灣的空防壓力，並對接近中國沿海的美國偵察機加強應處。此外，中國每天派遣軍艦及戰機，於台灣海峽中線以西海（空）域從事例行性海峽巡弋任務，威脅甚鉅。

除了硬體，現階段共軍提高通資電作戰能力，電子戰軟、硬殺在中國東南沿海已初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系的實戰能力，對台灣威脅巨大。

台灣國防部表示，性能提升為新一代雷達之後，可以增加自動化功能及抗干擾能力，並提升妥善率，海軍也將成立「雷達情資整合中心」，提高雷情處理效率及戰時備援能力。



