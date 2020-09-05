中芯若遭美列貿易黑名單 台灣台積電領先可望擴大

美國政府傳出考慮是否將中國晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單，分析師認為，若中芯被列入黑名單，其先進製程技術發展恐受影響，台積電領先距離可望一步拉大。

中芯國際為中國半導體產業發展重點企業，今年7月16日在上海科創板風光上市，股價一度飆漲246%，攀高至人民幣95元，市值達人民幣6780億元，成為中國大陸A股市值最高的半導體廠。

隨著市場回歸理性，美中貿易緊張關係升溫，中芯同樣可能面臨美國政府對華為新禁令的限制，股價滑落至人民幣66.28元，自高點下挫逾3成水準。

分析師王兆立表示，如今美國政府還考慮是否將中芯列入貿易黑名單，若中芯被列入黑名單，美國供應商將被迫先取得特別許可，才能出貨給中芯，恐為中芯營運添增變數。

中芯多年來與台積電牽扯不斷，台積電併購張汝京創辦的世大半導體後，張汝京帶了上百位台灣員工，到中國上海創辦中芯國際，台積電曾控告中芯侵權，最後雙方和解收場，中芯賠償2億美元，並無償授予台積電8%中芯股權。

中芯目前聯合執行長梁孟松曾是台積電研發處長，2009年跳槽三星（Samsung），協助三星研發14奈米，台積電憤而控告梁孟松違反營業秘密，訴訟案最後梁孟松敗訴，梁孟松隨後於2017年加入中芯。

國內法人表示，瓦聖納協議已執行多年，半導體設備銷往中國市場都需先通過核准，且技術需落後1至2個世代。中芯過去曾向艾司摩爾（ASML）下訂採購極紫外光（EUV）設備，因瓦聖納協議，至今還未到手。

正因為先進設備取得有難度，相關供應商無法完全配合，中芯製程技術推進速度緩慢，落後台積電至少2個世代。

據研調機構拓墣產業研究院統計，中芯今年第2季市占率僅約4.5%，為第5大晶圓代工廠，落後格羅方德（GlobalFoundries）與聯電的7%，及三星（Samsung）的17.4%，遠遠落後台積電53.9%的市占率。

中芯不僅市占規模不大，且近年又以中國內需市場為主，法人預期，中芯列不列入黑名單之列，對全球晶圓代工市場版圖影響應有限。

反觀台積電近年製程技術進展快速，2015年16奈米量產，今年已導入5奈米量產，中芯2019年第4季才導入14奈米量產，足足落後台積電4年的時間。

王兆立指出，台積電3奈米製程預計2021年試產，2022年下半年量產，維持2年推進一個世代的腳步，反觀中芯目前面臨可能被美國政府列入黑名單的危機，製程技術推進速度恐受影響，台積電領先差距可望進一步拉大