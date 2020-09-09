【投資理財老生常談】不動產正旺　營建股值得注意投資

台股指數飛越12682點，改寫歷史新高紀錄，台積電股 價一度漲停，來到新台幣424.5元，市值也攀高至11兆 元，股價與市值同創歷史新... 台股指數飛越12682點，改寫歷史新高紀錄，台積電股 價一度漲停，來到新台幣424.5元，市值也攀高至11兆 元，股價與市值同創歷史新高。 中央社記者施宗暉攝 109年7月27日 (來源 中央社)

台股現在最夯的應該是半導體產業鏈，帶動大盤創新高，其實現在台灣不動產大漲，營建業紛紛積極推案，值得注意極可能帶動營建股獲利上升，創造投資價值，投資人可以考慮擇優適時佈局。

房地產在游資泛濫，利率超低，再加上台商回流設廠，尤其是南部的台南市及北部的新竹市，都有大量的科技新貴購屋需求，帶動房地產的熱絡，預料這股熱潮將持續3年左右。尤其今年上半年房地合一稅比去年暴增94％，達到43.6億元，這是去年以前不敢想像的盛況。

當前不動產狀況是豪宅交易平淡，但是總價700萬至1500萬元之間的低總價房，交易熱絡，代表自住型中產階級住屋需求旺盛，漲勢已從六大都會區，直接延伸到屏東、彰化、南投、花蓮等二線城市。目前台南市房價已快要看到3字頭，竹科附近已有1成以上的漲幅。

敏感的營建業，此時添柴添火，衝刺業績可以想見。投資人現在超前部署，考慮營建股的投資價值，應該正確。不過一定要把握重視基本面，財務、業務均佳，有成長性，且每年有合理股利之標的為宜，以防止大盤重挫時受傷。絕對不要碰炒作股，以避免為人抬轎，成為最後一隻小老鼠。

上市公司中現在低價的營建股其實不少，例如潤弘、欣陸、冠德、興富發、長虹、潤隆、華固等，都是價位比較高的績優股，基泰、太子、隆大、夆典、宏普、國建、全坤建、宏璟等，價格雖較低，但是各有利基，投資人可以依各人財力及習慣佈局，不過營建股現在是採取完工入帳法，且入帳時間不等，月營收高低不一，應為常態，跟一般行業不同。

以南部建商隆大(5519)為例，十年來年年配息，今年配息1.35元，上半年每股獲利0.43元，每股浄值18.34元，主攻南部不動產，第四季將有「鳳凰灣」完工交屋，總銷約8億元，加上處分台南市安平區合建案獲利1.53億元，全年度達到每股獲利2元以上，並不困難。

潤弘、潤隆同屬尹衍樑集團的營建股，同行風評佳，近年股利均在4元以上，價格在60元以上，財務、業務穩定，產品之品質市場認同度高。長虹近年股息均在6元以上，股息穩定，價格也較高，投資人要小心價格的變化，以免賺了股息，賠了股價。

宏璟（2527)是日月光子公司，近年推出土城日月光建案及北市新生南路建案，獲利穩定，10年來亦均配息，今年甚至達到每股1.8元，如今日月光投控計劃在高雄投資180億元，興建K13廠房，工程亦由宏璟負責，其長期獲利來源穩定，股價處於20元左右，價位不高。

夆典(3052)今年配息0.51元，上半年每股獲利0.77元，下半年還有「台大寰宇堂」餘屋挹注，預估全年2元以上應該達成不困難，以12元左右價位應該不貴，值得評估。

國泰建設（2501)也是績優股，長期股利穩定，今年每股配息1元，擬推六大建案，包括桃園小檜溪重劃區將推兩案，北市南港將推都更案，新北市央北重劃區、台中、台南都有新建案，股價20元左右投資，長期投資報酬率穏定。

基泰建設(2538)也是10年股息未斷，現在有台北車站前的基泰忠孝即將開幕，再加上今年推出基泰建中完銷，股價10元出頭，應該不貴。冠德敦北案完工，交易總價60億元，明年點交給玉山金，業績大補，後續還有其他建案，帶動股價飈上7年新高，此時投資人進場要注意風險了。

太子建設是老牌績優股，今年上半年因為W Hotel及台中金典酒店受到新冠疫情影響，虧損3億元，幸虧資產豐富，老底子厚，今年下半年一口氣在台中、台南、高雄推4大建案，總銷140億元，目前每股價格在10元左右，投資人可以注意營收變化，作為投資的考慮。

至於其他績優的營建股，各擅勝場，值得投資人深入研究。不過華倫巴菲特有一句名言，可以參考，他說：「永遠不要忘記商業原則，你付出的是價格，得到的是價值。」也就是說在選擇投資標的時，最好先要研究清楚買進標的價格，是不是符合應有的價值？如果太重視技術線型，而忘記標的價值，那就很容易受騙了。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。