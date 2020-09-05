〈時評〉美國財政困窘　瘦肉精牛豬肉銷台「開始而已」

美國因為新冠肺炎疫情，正面臨空前財政危機，含瘦肉精牛豬肉銷台只是前菜，後續還有更多的「生意」要台灣買單。

蔡英文總統8月28日宣布，開放含瘦肉精美國豬肉及月齡30個月以上牛隻的美國牛肉進口，在國內造成不小衝擊。坦白說，事關食安及牛豬肉產業競爭問題，影響人民身體健康及牛豬農生計，蔡英文不可能不知道事情的嚴重性，美國的壓力，可想而知。

前總統陳水扁坦承，開放含瘦肉精美豬牛肉進口問題，歷任總統都承受美國沈重的遊說壓力，即連日本、韓國也一樣。要對抗美方壓力確實不易，尤其現今兩岸軍事情勢嚴峻，台灣更須國際友人支持，美國藉機打開巿場，可以預見。

今年新冠肺炎疫情導致美國財政問題嚴重，川普政府當然會想方設法創造商機賺錢，打開含瘦肉精豬牛肉應該只是開始而已。根據聯準會最新發佈數據顯示，美國總資產規模6.990418兆美元，國債卻已達4.358559兆美元，再創歷史新高，資產單週減額202億美元，是3週以來首見，減幅是7月8日以來最高，短短24週，美國國債即增加72.8%，即1.835528兆美元，速度驚人，難怪川普政府壓力沈重要開擴商機賺錢。

更麻煩的問題是世界各國都知道美債嚴重，美元風險大，願意購買美債的國家或企業越來越少，迄年底為止，大約有一兆美元的美債找不到買主，這正是美元看貶主因，越來越多投資人轉向購買黃金或其他貨幣債券，以規避風險，股神華倫巴菲特也是其中之一。

其實英國的財務狀況也不好，這個曾經雄霸全球七大海域的日不落國，首相強生最近在國防預算檢討會議中，計劃將現有的巡防艦從13艘減為8艘，至於現有已經使用23年的500輛戰車，即使只剩下227輛差堪使用，更新計劃也遭擱置，財政之困窘，可以想見，連保護國家安全的預算，也不得不刪減。不過美國因為掌握美元國際貨幣發行權，可以不顧債務嚴重，無限印鈔，將風險移轉到全球，佔盡優勢。

當前國際最賺錢的生意，應該是軍火，不再是石油。軍火生意市佔率最高的是美國，達到57％，全球100大軍火商美國包辦42個，最大的軍火商是洛克希德．馬丁。俄羅斯第二名，市佔率9.5%，有10個軍火商列名，英國第3名，有7個軍火商。至於中國因為數據不透明，外界難窺真相，不過預料成長速度應該很快。

軍火生意利潤極高，洛克希德．馬丁公司16年來股息只増不減，目前最有名的軍火是F-35戰機，9個歐洲國家採購3500架，金額達到4000億美元(約12兆新台幣)，是阿里巴巴加上台積電年產值的總和，即使降價60％還是大賺，可見利潤驚人。

國際政治非常現實，一切利益導向，在此背景下不難理解川普廢除伊朗核協議，除了有利於沙烏地阿拉伯之外，還有助於軍火及石油生意，利潤驚人，當然也利於美國軍火及石油商。

在可預見的未來，川普應該會在盟國當中，不斷找尋商機，推銷軍火當然是其中之一，含瘦肉精美豬牛肉也是，後續還有可能推銷基改食物。現在最大的基改公司孟山都，掌握基改糧食種子及不少國家的糧食市場，在國際間倍受指責，但是仍然積極透過各種政治力量，開拓市場。基改食物對人體的傷害同様不容小覷，蔡總統未來極可能會再面對開放的壓力。在顧及雙方友誼之間，如何維護台灣最大利益，將會是蔡總統極大的挑戰。