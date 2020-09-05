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加利口罩回收首日逾53萬片　台灣經長：尚無其他口罩國家隊違規

加利科技林明進涉嫌違反《藥事法》、《刑法》等罪，5日以350萬元交保

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/05 16:22
經濟部長王美花5日針對加利公司進口中國製工業用口罩混充台灣製醫療口罩一事受訪

經濟部長王美花5日針對加利公司進口中國製工業用口罩混充台灣製醫療口罩一事受訪 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　台北報導）針對口罩國家隊成員之一加利科技（Carry Mask）以中國製口罩混充台灣製並透過口罩徵用及通路販售獲利一事，經濟部長王美花今（5）日受訪時表示，昨日下午已派員到其他徵用口罩工廠稽查，目前並未發現違規情事。

位於新北市的加利科技有限公司自8月輸入約337萬餘片中國製工業用口罩，於廠內分裝改標後，再以醫療用口罩名義販售，部分並接受徵用流入實名制通路。

加利科技負責人林明進因涉嫌違反《藥事法》、《刑法》詐欺及妨害農工商等罪在昨（4）日被檢調人員帶回偵訊，後因林明進認罪，檢方諭令林明進以新台幣350萬元交保；另外加利科技現已遭勒令停工。

王美花今日出席活動期間受訪表示，「我們昨天下午已經派人到所有54家的（口罩）廠商再去看一遍」，目前沒有發現其他廠商有違規情形。

「我們國家隊，其實大家都很有榮譽感，大家也都做得很好，但是為了讓大家（民眾）放心，我們還是公平起見，每一家都再去看一遍」，王美花強調，「加利是非常少數的個案」。

王美花提及，自6月開放徵用口罩除外的口罩自由販賣後，便有監控進口口罩是否有偽標或混充情形，經濟部將在這一兩天透過跨部會討論進口口罩的流向管理，確保廠商進口到台灣的口罩有被合法使用，「目前進來的口罩都是非醫用的，我們要確保這些非醫用的口罩的流向、去處。」

另外，王美花也表示，加利科技在3月底從中國進口口罩機，並挾帶將近七萬片印有「台灣製」的口罩，海關第一時間便發現有偽標情形，但當時加利科技辯稱那些是「試做」的口罩，後來該批口罩仍被海關全數沒收。

王美花指出，這跟現在加利科技直接自中國進口口罩來台混參，是兩個完全不同的情形；她也提及，經調查發現，加利科技自6月以後才進口中國製口罩，在此之前加利科技所提供的徵用口罩仍舊符合政府的規範。

王美花強調，目前國內有醫材證的口罩廠商都在政府徵用名單中，儘管徵用的利潤比市售的利潤低，但政府有非常好的機制，針對被徵用廠商，經濟部會提供比市價便宜一半的熔噴布原料。

王美花表示，目前國外新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情仍不穩定，中央流行疫情指揮中心也建議口罩徵用的政策沿用到年底，讓國人都有又好又價格合理的口罩可使用。

而根據疫情指揮中心，昨天開放回收加利科技生產的徵用口罩，第一天共回收53萬5,900萬片，以新北市49萬7,000多片為最多，其餘散落在台北市及宜蘭市。
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