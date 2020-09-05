加利口罩回收首日逾53萬片　台灣經長：尚無其他口罩國家隊違規

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）針對口罩國家隊成員之一加利科技（Carry Mask）以中國製口罩混充台灣製並透過口罩徵用及通路販售獲利一事，經濟部長王美花今（5）日受訪時表示，昨日下午已派員到其他徵用口罩工廠稽查，目前並未發現違規情事。

位於新北市的加利科技有限公司自8月輸入約337萬餘片中國製工業用口罩，於廠內分裝改標後，再以醫療用口罩名義販售，部分並接受徵用流入實名制通路。

加利科技負責人林明進因涉嫌違反《藥事法》、《刑法》詐欺及妨害農工商等罪在昨（4）日被檢調人員帶回偵訊，後因林明進認罪，檢方諭令林明進以新台幣350萬元交保；另外加利科技現已遭勒令停工。

王美花今日出席活動期間受訪表示，「我們昨天下午已經派人到所有54家的（口罩）廠商再去看一遍」，目前沒有發現其他廠商有違規情形。

「我們國家隊，其實大家都很有榮譽感，大家也都做得很好，但是為了讓大家（民眾）放心，我們還是公平起見，每一家都再去看一遍」，王美花強調，「加利是非常少數的個案」。

王美花提及，自6月開放徵用口罩除外的口罩自由販賣後，便有監控進口口罩是否有偽標或混充情形，經濟部將在這一兩天透過跨部會討論進口口罩的流向管理，確保廠商進口到台灣的口罩有被合法使用，「目前進來的口罩都是非醫用的，我們要確保這些非醫用的口罩的流向、去處。」

另外，王美花也表示，加利科技在3月底從中國進口口罩機，並挾帶將近七萬片印有「台灣製」的口罩，海關第一時間便發現有偽標情形，但當時加利科技辯稱那些是「試做」的口罩，後來該批口罩仍被海關全數沒收。

王美花指出，這跟現在加利科技直接自中國進口口罩來台混參，是兩個完全不同的情形；她也提及，經調查發現，加利科技自6月以後才進口中國製口罩，在此之前加利科技所提供的徵用口罩仍舊符合政府的規範。

王美花強調，目前國內有醫材證的口罩廠商都在政府徵用名單中，儘管徵用的利潤比市售的利潤低，但政府有非常好的機制，針對被徵用廠商，經濟部會提供比市價便宜一半的熔噴布原料。

王美花表示，目前國外新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情仍不穩定，中央流行疫情指揮中心也建議口罩徵用的政策沿用到年底，讓國人都有又好又價格合理的口罩可使用。

而根據疫情指揮中心，昨天開放回收加利科技生產的徵用口罩，第一天共回收53萬5,900萬片，以新北市49萬7,000多片為最多，其餘散落在台北市及宜蘭市。