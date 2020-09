內蒙古抗議取消蒙語教學恐成新疆2.0、 中國定調是「境外勢力煽動」

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)繼新疆、香港之後,中共將屠刀揮向內蒙古。北京當局在內蒙古自治區推行雙語教育,要求9月1日起當地學校以「漢語」進行集中教學,並將課文從蒙語改成中文,引發抗議,多人遭逮捕。中共官方將本次抗議事件定調為「境外勢力煽動」。

《自由亞洲電台》報導,內蒙古教育部門8月底通過會議,要求內蒙古自治區當地學校在今年9月1日開學後,使用「漢語」進行教學,2021年將使用漢語教授政治課程。

有參與會議的教師表示,教師們被要求噤聲,不得對此事表達反對意見,或是討論該政策。

該政策引起當地蒙古族民眾、家長及教授們強烈不滿,引發大規模抗議,並拒絕送子女上學,導致開學日當天學校空蕩蕩的。

還有民眾發現,新版的蒙古語課本,大量刪減關於蒙族熱愛家鄉、文化及母語的民族詩文段落,並加入漢字。

此外,小一及國中1年級的《語文》教材中,直接學習「漢語」,禁止學習從前的蒙古語言,再度引發民眾反彈。

報導指出,錫林郭勒盟正藍旗居民哈斯朝魯表示,蒙古語言已經漸漸消失,以前的學生從小三開始才學漢語,現在居然從小一開始就要學,民族的語言消失了,慢慢的被中共當局蠶食鯨吞,慢慢清除,用漢文化取代。

隨著抗議的人數越來越多,近日許多裝甲車在蒙古自治區各城街道上巡邏,中共官方將此事定調為「受到境外勢力煽動」,並逮捕參與集會的9位民眾。

有蒙古學者表示,中共切斷老師與家長的聯繫,封鎖各旗縣道路,並強行關閉微信上使用蒙古語的群組名字,企圖控制言論。

中共曾使用同樣手法在新疆維吾爾族身上。「再教育營」關押高達200萬維吾爾人,對外聲稱提供「職業訓練」。

中國當局更將父母被帶走的穆斯林孩童送進「兒童版」的再教育營。《BBC》認為是有系統地分化少數族裔的政府與下一代,意在創造一個與其文化根源完全切斷的新世代,從宗教信仰到語言一概抹去,簡直是一種「文化大滅絕」。

Another #culturalgenocide! #CCP ordered schools in #innermongolia to stop teaching #Mongolian Language and only use the Chinese language from Sep 1. Mongolian students are protesting this on August 30. 又見 #文化滅絕 #中共 要取消 #蒙語 教學 ,引發內蒙古學生抗議。 pic.twitter.com/PaTSWKz7IZ