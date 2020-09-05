台灣9/5新增2例自菲律賓、印尼境外移入 累計確診492例

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增2例武漢肺炎境外移入病例，分別為30多歲菲律賓籍男性(案491)及30多歲本國籍女性(案492)，累計目前為止，台灣共有492例確診。

指揮中心表示，案491為移工，9月3日自菲律賓來台工作，入境時無症狀，於機場完成採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案同班機旅客9人，列為居家隔離對象，至於同班機機組員5人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心指出，案492在今年6月前往印尼工作，8月15日至22日間陸續出現打噴嚏、流鼻水、發燒及嗅味覺異常等症狀，未在當地就醫，9月4日自印尼返國入境時主動告知有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離治療。

指揮中心，衛生單位已掌握個案接觸者共21人，其中同行返國同事1人及同班機前後二排座位旅客2人列為居家隔離對象，同班機機組員18人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計88,273例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含87,158例排除)，其中492例確診，分別為400例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、473人解除隔離、12人住院隔離中。