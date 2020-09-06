9/5國際慈善日 比利時新住民志工無私奉獻毛寶貝

聯合國為了感謝德雷莎修女生前的善行，將她逝世的那天9月5日訂為「國際慈善日」，她把一生都奉獻給世界的弱勢族群，然而弱勢族群也不單只有人類，在街頭流浪的動物也是需要被幫助的弱勢族群，新北板橋動物之家志工林馬莉（Marie Mestdagh），是來自比利時的新住民，她如同德雷莎修女轉世般，從打掃、餵食、玩耍、散步、清理糞便，對狗兒從裡到外把屎把尿也從沒任何怨言，充滿包容與耐心。

新北市政府動保處說，動物之家需收容非常多的犬貓，靠本身的人力絕對會無法應付，很多喜愛毛寶貝但家裡不方便飼養的志工們，到動物之家當志工來與毛寶貝互動相處，也會號召青年團來參與生命教育，與獸醫系、寵物美容科系建教合作，並鼓勵大專院校成立動保社團，招募學校師生來推廣毛寶貝送養及動保宣傳，邀集大家一起體現慈善日無私奉獻、愛與包容的精神。

志工不分國籍年齡，只要你具備耐心、愛心及熱愛生命都能來參與，及使是有著不同國籍的林馬莉也憑著一股單純愛著毛寶貝的勇氣，加入板橋動物之家志工，她分享：「因丈夫是臺灣人，在兩年前來到臺灣非常想念家鄉，因本身非常喜愛動物，借由志工身分帶狗出去散步、洗澡，是牠們的笑容使我對家鄉的鄉愁得以紓發，每週都會準時到板橋動物之家報到」，僅憑著熱愛動物的一顆心，勇敢在陌生環境擔任志工。

動保處表示，國際慈善日是提倡關懷弱勢族群，流浪犬貓也是需要被幫助的弱勢族群，需要被我們愛護對待，動保處持續提升愛護動物觀念，做社會引領者，帶領這城市更加友善對待動物。特別感謝志工們一直以來如同天使般對牠們無私奉獻及照顧，大家一起為毛寶貝預定更美好的未來。

訊息來源：新北市政府網站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)