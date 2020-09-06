高雄第三場「新住民就業多元創意市集」 9/5登場

高雄市政府勞工局訓練就業中心為促進新住民發展微型創業及提供新住民就業服務，發掘更多新住民參與社會進入就業市場，穩固家庭力量，特結合辦理「新住民就業多元創意市集」，預計將於今(9/5)下午在衛武營榕園登場，現場有各國的特色攤位，還有滿滿異國風情的表演，李煥熏局長邀請市民朋友相揪來逛市集，體驗「微出國」環遊世界的感受。

今日的活動除了有法國、匈牙利、玻利維亞、加拿大、英國、波蘭、土耳其、宏都拉斯、印尼、泰國、馬來西亞及越南等三十個新住民特色攤位外，還有來自美國、日本、牙買加的新朋友，帶來具有各國風情的表演及特色商品。

市集現場除有來自全球各地的新住民外，訓就中心更邀集勞動檢查處、民生醫院、橋頭區公所機關政風室，以當我們「廉」在一起作為設攤主題，設置多樣化闖關活動，與新住民心手「相廉」。

高雄市「新住民就業多元創意市集」

活動日期：109年9月5日(六)

活動時間：下午2點30分至6點

活動地點：衛武營-榕園(國興街與南京路路口)

活動內容：現場有各國特色攤位35攤(30攤為特色商品的販售、5攤為新住民文化闖關活動)、3家現場徵才廠商，及新住民活動表演、有獎徵答等。

訊息來源：高雄市政府勞工局訓練就業中心

(新聞轉載自新住民全球新聞網)