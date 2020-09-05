【國慶連假火車返鄉】台鐵宣布加開列車及日期、訂票時間

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）因應國慶三天連假（10月9日至11日）疏運旅客需要，台鐵局5日宣布自10月8日（周四）至12日（周一）這五天期間，加開各級列車共146班，加掛車廂399台，而9月10日凌晨零時起開放便利商店、網路及電話語音訂票。

此次加開列車包括東部的太魯閣號、普悠瑪號，10月9日至11日「樹林-花蓮」直達優惠復興號6班，並提供北宜新台幣100元、北花200元優惠票價，同時為加強疏運旅客，10月8日至12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵七班常態實名制車次包含花蓮為206次（週六行駛）、207次（每天行駛）、238次（週一至六行駛）及240次（週日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。台東為405次（週六、日、一行駛）、408次（每天行駛）及431次（每天行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

此外，加開的實名制東部列車，於9月11日凌晨零時起至乘車前3天止，優先開放2020年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開二者配偶與直系血親一親等國民訂票，剩餘未售座位從乘車前2天零時起開放一般旅客訂票。

一、加開旅客列車：

【太魯閣號】

（一）10月9日 樹林=花蓮 5208次。【國慶連假東部幹線實名制班次】

（二）10月9日 花蓮=樹林 5215次。

【普悠瑪號】

（一）10月8日 樹林=台東 5250次。【國慶連假東部幹線實名制班次】

（二）10月9日 台東=樹林 5237次。

（三）10月11日 樹林=花蓮 5218次。

（四）10月11日 花蓮=樹林 5219次。【國慶連假東部幹線實名制班次】

（五）10月8日 花蓮=樹林 237次。

（六）10月9日 樹林=花蓮 202次。

（七） 10月8~10日(3天) 台東=樹林 5239次。

（八） 10月11日 台東=樹林 5241次。【國慶連假東部幹線實名制班次】

（九）10月11日 樹林=台東 5232次。

（十） 10月8~10日(3天) 樹林=台東 5238次。

【自強號】

（一）10月8日 七堵=潮州 143次。(山線)

（二）10月8日 花蓮=樹林 5225次。

（三）10月9日 潮州=花蓮 5182次。(山線、北迴線)

（四）10月8日 知本=樹林 427次。

（五）10月8日 樹林=知本 418次。

（六）10月9日 花蓮=樹林 5213次。

（七）10月10~11日(2天) 七堵=潮州 5105次。(山線)

（八）10月10~11日(2天) 潮州=七堵 5118次。(山線)

（九）10月8日(跨次日) 樹林=台東 5260次。

（十）10月9日 台東=花蓮 5231次。

【莒光號】

（一）10月8日 新左營=台東 715次。

（二）10月8日 台東=新左營 5704次。

（三）10月9~11日(3天) 新左營=台東 5703次。

（四）10月9~11日(3天) 台東=新左營 5722次。

（五）10月9~11日(3天) 七堵=新左營 5501次。(海線)

（六）10月9~11日(3天) 新左營=七堵 5516次。(海線)

（七）10月9日 樹林=花蓮 5616次。

（八）10月9日 花蓮=樹林 5619次。

【復興號】

（一）10月9~11日(3天) 樹林=花蓮 5684次。【優惠列車】

（二）10月9~10日(2天) 花蓮=樹林 5687次。【優惠列車】

（三）10月11日 花蓮=樹林 5689次。【優惠列車】

（四）10月10日 樹林=花蓮 5690次。

二、「109年國慶日連續假期」加開班次，自109年9月10日(星期四) 0時起開放網路、電話語音及超商訂票。

三、「109年國慶日連假東部幹線實名制」班次，訂於109年9月11(星期五) 0時起開放身份證字號U、V開頭及109年8月1日以前設籍花蓮縣或台東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾網路訂票。

四、為加強疏運旅客，109年10月8日至10月12日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。