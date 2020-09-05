網傳中共戰機遭台灣擊落　台空軍：不實消息

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）網路流傳一架中共解放軍蘇愷（Su-35）戰鬥機日前遭台灣空軍擊落，空軍司令部昨（4）日鄭重澄清表示，該訊息為子虛烏有，完全不是事實。

有關台灣空軍防禦系統擊落中國戰機的訊息在週五開始於社群平台上廣為流傳，該則訊息夾帶照片及影片，並有中、英文不同版本。

該則訊息提及中共蘇愷戰機因侵擾飛越台海和南海，而遭台灣空軍反擊，並在廣西墜毀，機內飛行員重傷。相關訊息特別在印度社群平台上遭瘋傳，更有印度媒體對其進行報導，不過強調社群平台正在瘋傳此影片，影片真假未能獲證實。

我國事實查核中心隨後踢爆該則訊息為不實消息，查核中心檢索網傳照片及影片，發現相關訊息來源最早於昨日上午發布，出自Twitter帳號「News Line IFE」，其官網為「IFE」。

查核中心進一步檢視發現，刊登在IFE官網的文章皆無記者署名，因此，查核中心推斷，該網站並不是有公信力的印度媒體。

另外，查核中心將網傳照片擷圖反搜，發現該照片是報導2013年3月，中共解放軍一架蘇-27戰機在飛行訓練中失事於山東省榮成市一處灘涂的相關照片，與台灣無關。

另有影片稱相關事件造成一處民房失火，但查核中心也找到影片源頭，發現僅是農田房舍旁冒煙失火的影片。

外交政策（Foreign Policy）雜誌則觀察，這則不實消息之所以在印度社群平台瘋傳，是因印度與中國近日因中印邊界的衝突不斷而關係惡化，印度觀眾或對於有關中國侵略及中國失敗的消息格外見獵心喜所致。

我國空軍司令部透過聲明指出，對於網路上有心人士刻意製造、傳播不實的假訊息，企圖混淆視聽，居心叵測，該部強烈譴責此惡意行為。

空軍司令部強調，為維護領空安全，對於台海周邊海、空域狀況，將持續採取嚴密監控作為，並適時提供正確資訊，防止偽假消息流傳，避免造成社會不安，籲請國人放心。