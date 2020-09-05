【台灣放寬美豬開放】2021年起豬肉食品須標產地 滷肉飯、貢丸湯也要標

魯肉飯是台灣特色小吃（Wikimedia Commons） 魯肉飯是台灣特色小吃（Wikimedia Commons） (來源 維基百科)

因應含萊克多巴胺美豬將開放進口，衛福部長陳時中今天宣布明年元旦起，從賣場、傳統市場到餐廳、小吃攤等，任何含豬肉的食品都要標示原產地，滷肉飯、貢丸湯也要標。

明年元旦起，含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）豬肉將開放進口，為確保民眾知的權利，衛生福利部部長陳時中日前宣布，凡是含美豬、美牛的產品將全面標示，包括散裝、包裝食品及餐廳通通都要標；美豬油脂不論做成散裝、包裝食品或入菜都須標示。

陳時中今天上午召開記者會說明美豬規定，明年元旦起，豬肉產地標示規定同步上路，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品都要標示。

他舉例，不論生鮮豬肉、豬肉乾、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地。

陳時中說，包裝食品可在營養標示的「內容物」後面以括號標示豬肉產地，也可以在後面清楚註明；餐廳、小吃店要直接在店內標示；散裝食品則以插牌標示。

陳時中說，為確保標示正確，有3方面應同步努力，相關公告後，會進行宣導並設示範區域，針對各種不同的狀況，吸收社會相關意見，聽取商家的意見，可行性高不高，會不斷到全省做不同型態的示範，盼持續和社會對話，達成目標。

稽查方面，會採由下而上、由上而下，透過源頭追蹤和流向系統，驗證標示正確不正確，雙管齊下應該會達到很好效果。1090905