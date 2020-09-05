【台灣放寬美豬開放】美豬腎臟萊劑標準比國際嚴格 增訂豬雜碎限量標準

衛福部長陳時中（左）5日上午出席食藥署「美牛開放 、美豬訂定容許量及清楚標示，安心自由選擇」記者會 ，說明美豬美牛進口相關事宜。 中... 衛福部長陳時中（左）5日上午出席食藥署「美牛開放 、美豬訂定容許量及清楚標示，安心自由選擇」記者會 ，說明美豬美牛進口相關事宜。 中央社記者施宗暉攝 109年9月5日 (來源 中央社)

衛福部長陳時中今天公布美豬萊劑限量標準，除腎臟低於國際食品法典委員會（Codex）訂為0.04ppm外，肝臟、脂肪及肌肉比照Codex標準，另增訂其他可食用豬雜碎部位（胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血）為0.01ppm。

明年元旦起，含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）豬肉將開放進口，衛生福利部部長陳時中表示，將參考國際標準訂定萊劑安全容許量，國際食品法典委員會（Codex）共針對豬肉的4部位訂出標準，肌肉及脂肪為0.01ppm、腎臟0.09ppm、肝臟0.04ppm，其他內臟等部位則要求零檢出。

衛福部昨天召開食品衛生安全與營養諮議會，經充分討論及綜合評估，訂出豬隻萊克多巴胺的殘留容許量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01ppm。

不過，陳時中日前在記者會上回應記者提問時，曾強調將開放「全豬」進口，其他部位是否開放、標準如何訂定，引發食品安全疑慮討論。陳時中說，有關特別部位的安全標準，是否比照部分國家增訂「其他可食用部位」標準，仍在蒐集意見。

陳時中今天上午親自召開記者會公布美豬萊劑限量標準，經專家針對不同年齡層的民眾及敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女。

該容許量根據台灣民眾攝食量，並考量婦女坐月子期間食用豬腎及豬肝的飲食習慣，決議將腎臟標準訂在0.04ppm，低於Codex規定，但同時增訂其他可供食用部位。