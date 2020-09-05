路透：美國白宮要求各政府機構　提供所有中國相關預算支出資料

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國白宮近日行文各政府機構，要求提出與中國相關所有支出詳細資料，據報這項舉措是為反制中國在全球不斷擴張的影響力，包括在美國本土。

路透社掌握到一份白宮預算局（OMB）行文給各政府機構的公文，當中要求美國各政府機關，提供預算支出詳細資料，無論是用於援助中國，或用於直接或間接對抗中國在全球不公平競爭的行為、惡意活動或影響力。

公文還提供支出項目說明範例，像是「對抗中國一帶一路倡議計畫的資金」、「在關鍵國際組織中為保持美國表決權領先中國的優勢，而做出的必要小額捐贈」、「為對抗中國壯大其在關鍵產業科技實力，如5G／無線通訊／半導體／人工智慧／量子計算／自駕／先進自動製造／生物科技／先進能源／太空科技等方面的相關支出」、以及「為其它美國行動提供的資助」。

文件中並未敍明取得資料用途為何，只是說能幫助政策制定者更能了解美國政府花費在中國相關錯綜複雜的支出，並提醒預算分配上應當注意戰略優先性。資料搜集期間為2019及2020年相關支出、以及2021-2022年預算提案，各機構需在9月21日前回覆。

OMB官員向路透社證實的確發出這份公文，但解釋這只是確保美國在因應如中國等對手國時，能保持競爭優勢，所以才想知道預算用在中國，無論名目是反制還是援助，到底是如何分配運用。