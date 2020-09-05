中國製口罩混入實名制　台灣國家隊加利負責人350萬元交保

士林地檢署偵辦加利科技公司將中國製非醫用口罩混充 台灣實名制口罩案，4日下午前往加利科技八里廠搜索 後帶走負責人林明進（中），晚間抵達... 士林地檢署偵辦加利科技公司將中國製非醫用口罩混充 台灣實名制口罩案，4日下午前往加利科技八里廠搜索 後帶走負責人林明進（中），晚間抵達台北市調處繼續 偵查。 中央社記者張新偉攝 109年9月4日 (來源 中央社)

士林地檢署偵辦中製口罩混入實名制口罩案，昨天搜索涉案的加利公司，約談負責人林明進。檢察官複訊後，今天凌晨以林明進涉犯詐欺等罪嫌，但尚無羈押必要，諭令350萬元交保。

林明進向檢察官坦認客觀事實，但堅稱進口的中國製口罩防護效率佳。至於媒體報導他在中國大陸擁有口罩生產公司，疑似將自己或關係人名下生產的大陸口罩，魚目混珠為台灣的國家隊口罩，林明進則予以否認。

林明進凌晨5時許離開地檢署，並未表示意見。

士檢昨天由查緝防疫物資犯罪專責小組主任檢察官張惠菁及檢察官林思吟率隊，指揮調查局台北市調查處搜索加利公司八里廠等3處地點，查扣70萬片中國製非醫療用口罩以及新台幣800萬元現金，與帳冊、電腦及包裝封口機具等工具。

檢調以被告身分約談林明進，另約談負責會計、進出口的2名加利員工作證。檢察官訊問後，諭知2名證人請回，另以林明進涉犯詐欺等罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，凌晨3時許諭知交保。

檢調初步調查，國家隊口罩徵用價格約為每片新台幣3.1元，林明進輸入的中國製口罩成本約1元左右，每片徵用口罩可賺取1至2元價差，實際不法所得、中國製口罩流向與數量，仍待進一步計算。

全案起於，新北市三重區的藥師發現實名制口罩中，有一包竟有中國標籤。食藥署獲報展開稽查，發現口罩國家隊加利公司今年8月間，輸入約337萬餘片中國製非醫療用口罩，於廠內分裝改標混充醫療用口罩銷售，混充醫用口罩部分流入實名制通路。

士林地檢署隨即組成專案小組，昨天發動搜索約談，全案朝詐欺、虛偽標記商品、藥事法等方向偵辦；士檢呼籲口罩業者不要心存僥倖，也請民眾放心，一定查辦到底，絕不讓非醫用口罩混充醫用口罩而損害國人健康。