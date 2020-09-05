捷克團離台灣　維特齊：彼此有實現自由民主的共識

捷克參議院議長維特齊率團訪台6天，4日晚間至桃園機 場搭機返國，離台前發表致詞 捷克參議院議長維特齊率團訪台6天，4日晚間至桃園機 場搭機返國，離台前發表致詞 (來源 中央社)

捷克參議院議長維特齊率團來台，歷時6天參訪，今天晚間搭乘專機返回捷克；維特齊致詞時表示，捷克和台灣有實現自由民主的共識，期待台灣民航與捷克直航，彼此實現承諾。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil） 8月30日率領89人訪問團來台，團員包括科研人士、議員和企業界代表，全團搭乘今天晚間11時的專機返回捷克；此行可說是捷克自1989年轉型為民主國家以來，最高層級的訪台代表團，象徵台灣在歐洲的外交突破。

維特齊今天晚間10時40分許，在立法院長游錫堃陪同下抵達桃園機場登機門，維特齊致詞時表示，他很久沒有看到這麼有自由思想、充滿創意精神的人，也因為防疫讓大家團結；他也引用捷克的一句俗語「一切不好的會帶來好的成果」，與台灣除了友誼增長之外，也希望能替捷克帶來投資機會。

維特齊表示，很期待台灣民航能在捷克開直航，捷克會接待台灣高附加價值的產品，成為台灣在歐洲的主要門戶，「我們會在客機研發方面提供百分之百的協助」， 未來希望能滿足在台灣和總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人會面時所談的承諾。

維特齊表示，捷克和台灣都有共識實現自由和民主，並推向整個世界，在台灣期間過的非常愉快，未來還有很多的工作、努力要做。

維特齊引用捷克俗語，「人在做好事而無所求的時候獲得的最多」，並向雙方的政治人物、協助團隊表示感謝，在與游錫堃等外交部人員擊肘致意、告別後登上專機。

維特齊等人在台期間曾會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等人，在立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章，並發表演說、出席台捷經貿投資論壇等活動。

捷克團訪台過程中，一度遭受來自中國的壓力，甚至揚言要維特齊「付出代價」，但維特齊仍回應表示，認為訪台是正確的事。