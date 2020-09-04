台北摩登當代義式餐廳CROM Taipei　午餐每位只要980元起

2020年9月4日–由義大利米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安‧米洛內(Christian Milone)共同執掌的CROM Taipei義大利餐廳，自2019年底開幕至今，一直致力於以正統義料手藝與充滿活力的創新巧思，為台北饕客呈現城中最摩登時尚的義式餐酒體驗。為提供消費者更加豐富多元的餐飲選擇，即日起推出全新超值午、晚間套餐，午間套餐每位只要980元起；晚間套餐每位僅1,580元起！特別嚴選干貝、甜蝦、鱒魚、及美國特級肋眼等上乘食材，由顧問主廚–克里斯帝安及駐店主廚–達利歐‧布雷克(Dario Bracco)攜手悉心打造一系列精彩絕倫的當代摩登義式美饌，讓您不論是商務人士的午餐聚會，還是和朋友們愜意的約會，皆能以親民的價格輕鬆享受精緻義大利菜餚的百滋百味！立即訂位，請洽(02)2784 5033。CROM Taipei地址為台北市安和路一段116號(近捷運信義安和站)。

為滿足現今消費者求新求變的挑剔味蕾，主廚以「當令快食尚」的概念設計菜單，預計每1至1.5個月即更換一次午、晚間套餐菜單，靈活運用各式豐富優質的極鮮食材，將千變萬化的當代義式佳餚風情精彩演繹！