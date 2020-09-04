稀土全來自中國 歐盟擬戰略資源開採計畫降依賴

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）稀土已成了數位時代兵家必爭原料，為了確保供應鏈安全，歐盟3日揭示了開採稀土新戰略，期能降低對中國、智利、南非等國之依賴。

根據美聯社，目前歐盟98%稀土來自中國，98%硼酸鹽來自土耳其，78%鋰來自智利，71%鉑來自南非，顯見自家27個成員國的資源並未善加開發利用。

歐盟預估，到了2050年，該經濟體對鋰與鈷的需求，將是現在的60倍與15倍，方足以因應電動汽車電池與能源儲存需求。此外，部分技術所需的永久磁鐵，也不能缺了稀土，屆時恐怕需求會達今日的十倍之多。

新冠肺炎（COVID-19）也凸顯了全球對遠距工作、教學、通訊等電子產品與科技之依賴。從通訊、醫療、國防乃至太空產業，歐盟、美國、美國與日本無不想方設法獲取相關原料。

未來將結合成員國、產業方、投資人、歐洲投資銀行等，成立歐盟原原料聯盟（European Raw Materials Alliance），確保礦藏供應鏈安全，明年起即與加拿大與非洲諸國展開夥伴關係。

此外，歐盟將遵循嚴格環境標準，透過永續方式開發資源，並研究如何將含有稀土之產品有效回收利用。根據歐盟執委會，目前僅不到1%含稀土礦物的產品完善回收處理。此一戰略方針的先期目標，是於2022年內，鎖定區域內重要原物料礦藏位址與儲存量，並訂下開採計畫。